В Энгельсской детской клинической больнице устанавливают новый лифт

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Новый лифт, соответствующий всем современным стандартам безопасности и комфорта, появился в Энгельсской детской клинической больнице.После монтажа лифта – следующий ответственный этап – пусконаладочные работы. Прежде чем подъемник начнет работать в штатном режиме, экспертами производится комплексная проверка техники с заполнением протокола в соответствии с технической документацией. Ведь главное требование к лифту — безопасное и качественное выполнение транспортной функции в течение всего срока эксплуатации.«Наличие исправных лифтов в детском учреждении – первоочередной вопрос. Замена оборудования значительно облегчит передвижения в поликлиническом отделении маломобильных пациентов и их родителей. Мы постарались минимизировать неудобства всех посетителей и сотрудников на время замены механизма», – поделился главный врач лечебного учреждения Михаил Свинарев.Напомним, замена лифтового оборудования в медицинских учреждениях ведется по региональной программе губернатора Романа Бусаргина.