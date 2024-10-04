На Большой сцене ТЮЗа Киселева готовится премьера романтичной сказки «Обыкновенное чудо»

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11 и 12 октября на Большой сцене Саратовского ТЮЗа состоится премьера постановки по пьесе Евгения Шварца «Обыкновенное чудо» (16+). Режиссер постановки – главный режиссер театра Сергей Захарин.«Для меня это возможность поговорить о таком хрупком и необыкновенном чувстве, как любовь. Оно есть у каждого, только проявляется всегда по-своему, так же, как по-своему переживают любовь персонажи «Обыкновенного чуда». А так как это сказка, здесь можно вдоволь пофантазировать, нарисовать, подобно волшебнику, свой удивительный мир» – рассказал о будущей постановке Сергей Захарин.Картины стали сквозной темой спектакля. Рисует собственный мир для своей любимой волшебник. Возникают и замирают на мгновение мизансцены картины известных художников: Густава Климта, Рене Магритта, Савелия Камского, Пабло Пикассо. В стиле Густава Климта сделана и афиша спектакля.Над постановкой работают режиссер Сергей Захарин, художник Александра Карпейкина, художник по свету Максим Шлыков, музыкальный руководитель Надежда Голубева. За музыкальное оформление отвечает Людмила Платонова, а за постановку сценических боев – заслуженный артист РФ Александр Федоров.Постановка осуществляется при поддержке федерального проекта «Культура малой Родины». Спектакль входит в программу «Пушкинская карта».10 октября в 18.00 представителей СМИ приглашают на предпремьерный показ спектакля. Пройти аккредитацию можно по ссылке https://forms.gle/NzemY1E4hueee4Zj6 до 18:00 8 октября.Количество мест ограничено (не более двух человек от одного СМИ).Фото и видеосъемка разрешены без использования вспышки и перемещений по залу.