Председателем саратовского регионального отделения Союза журналистов России стал Дмитрий Петров
Сегодня на внеочередной конференции новым председателем Саратовского регионального отделения СЖР был избран директор филиала ГТРК «Саратов», депутат Саратовской областной Думы Дмитрий Петров.
Лидия Златогорская, возглавлявшая организацию с февраля 2003 г., досрочно сложила с себя полномочия председателя Союза журналистов.
В отчетном выступлении Лидия Златогорская отметила, что за три года, прошедших с последней конференции, в члены профессионального союза было принято 53 человека. Всего на сегодняшний день в его составе 721 человек. «Одним из главных вопросов остается дальнейшее развитие и поддержка районных изданий. В числе актуальных проблем - нехватка кадров, недостаточное финансирование муниципальных СМИ. Проект «Земский журналист» должен вдохнуть новые силы в «районки». Очень важно продолжить работу с ветеранскими организациями. И, конечно, пришло время создать региональный музей истории саратовской журналистики», - отметила Лидия Златогорская.
От имени губернатора Саратовской области Романа Бусаргина за многолетнюю и плодотворную работу в региональном отделении Лидию Златогорскую поблагодарил министр информации и массовых коммуникаций области Александр Колоколов.
Заслуга Лидии Златогорской в том, что она смогла сохранить СЖР как работающую и мощную организацию в сложный период времени, поделился мнением ветеран журналистики Владимир Рязанов. Руководителя СЖР всегда отличал профессиональный и грамотный подход ко всем вопросам.
На конференции была озвучена идея создания открытой площадки для работы саратовских журналистов и обсуждения важных вопросов развития отрасли.
Почетный гость конференции, заместитель председателя Союза журналистов России Алексей Вишневецкий поздравил Дмитрия Петрова с избранием на пост председателя и заверил присутствующих, что все лучшие традиции организации будут сохранены.
Закончилось мероприятие вручением наград и членских билетов Союза журналистов России.