Председателем саратовского регионального отделения Союза журналистов России стал Дмитрий Петров

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Сегодня на внеочередной конференции новым председателем Саратовского регионального отделения СЖР был избран директор филиала ГТРК «Саратов», депутат Саратовской областной Думы Дмитрий Петров.Лидия Златогорская, возглавлявшая организацию с февраля 2003 г., досрочно сложила с себя полномочия председателя Союза журналистов.В отчетном выступлении Лидия Златогорская отметила, что за три года, прошедших с последней конференции, в члены профессионального союза было принято 53 человека. Всего на сегодняшний день в его составе 721 человек. «Одним из главных вопросов остается дальнейшее развитие и поддержка районных изданий. В числе актуальных проблем - нехватка кадров, недостаточное финансирование муниципальных СМИ. Проект «Земский журналист» должен вдохнуть новые силы в «районки». Очень важно продолжить работу с ветеранскими организациями. И, конечно, пришло время создать региональный музей истории саратовской журналистики», - отметила Лидия Златогорская.От имени губернатора Саратовской области Романа Бусаргина за многолетнюю и плодотворную работу в региональном отделении Лидию Златогорскую поблагодарил министр информации и массовых коммуникаций области Александр Колоколов.Заслуга Лидии Златогорской в том, что она смогла сохранить СЖР как работающую и мощную организацию в сложный период времени, поделился мнением ветеран журналистики Владимир Рязанов. Руководителя СЖР всегда отличал профессиональный и грамотный подход ко всем вопросам.На конференции была озвучена идея создания открытой площадки для работы саратовских журналистов и обсуждения важных вопросов развития отрасли.Почетный гость конференции, заместитель председателя Союза журналистов России Алексей Вишневецкий поздравил Дмитрия Петрова с избранием на пост председателя и заверил присутствующих, что все лучшие традиции организации будут сохранены.Закончилось мероприятие вручением наград и членских билетов Союза журналистов России.