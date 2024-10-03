Игорь Комаров отметил востребованность мобильных лабораторий саратовского института «Микроб»

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С видеообращением к участникам выступила Заместитель Председателя Правительства России Татьяна Голикова.«Противодействие инфекциям по-прежнему остаётся одной из важнейших задач на пути к устойчивому социально-экономическому развитию. Её решение невозможно без открытого и регулярного взаимодействия различных государств, выстроенных механизмов обмена информацией и единых алгоритмов реагирования на инфекционные угрозы. Россия остаётся приверженной делу профилактики инфекций как внутри страны, так и за её пределами, оказывая содействие более двум десяткам стран по всему миру для наращивания их кадрового, лабораторного и научного потенциалов», - отметила Татьяна Голикова.«Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия – приоритет внутренней и внешней политики Российской Федерации. Отличительные черты российского подхода к оказанию помощи – развитие собственного потенциала стран-партнеров, выстраивание их биологического суверенитета, открытость и равноправие. Важно сдерживать распространение инфекций, особенно тех, которые могут стать чрезвычайной ситуацией санитарно-эпидемиологического характера. Именно для этого мы регулярно проводим учения команд быстрого реагирования», - обратилась к участникам глава Роспотребнадзора Анна Попова.В рамках федерального проекта «Санитарный щит страны – безопасность для здоровья», который реализуется по поручению президента России, в стране сформирована современная сеть мониторинга патогенов – 113 лабораторий и 153 ПЦР центра, 71 мобильная лаборатория, 16 из которых находятся в Приволжском федеральном округе. Роспотребнадзором также создана сеть исследовательских центров за рубежом: в Бурунди, Венесуэле, Вьетнаме и Гвинее.Учения в Нижнем Новгороде стали самыми масштабными по общему количеству и географии участников, собрав 150 специалистов санитарно-эпидемиологических служб, медицинских организаций, научных и образовательных учреждений из 26 стран СНГ, Африки, Азии, Европы и Южной Америки.Полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров отметил, что такие мероприятия очень актуальны для ПФО. По его словам, несмотря на санкции, регионы Приволжья открыты для зарубежных контактов. Здесь проходят международные мероприятия, бизнес-миссии. Некоторые регионы округа имеют внешнюю границу, поэтому любая эпидситуация в соседних государствах требует постоянного мониторинга и максимальной готовности санитарно-эпидемических служб. «В свою очередь наш округ активно участвует в федеральном проекте - «Санитарный щит страны», который реализуется по поручению Президента России Владимира Владимировича Путина. Ключевое звено этой инициативы - модернизация специализированных противоэпидемических бригад. Они оснащены современным оборудованием для определения возбудителей инфекций в любой точке мира. Наш округ участвует в этой работе. Например, российский научно-исследовательский противочумной институт «Микроб» в Саратове разработал мобильные лаборатории на базе выпускаемых в нашем округе автомобилей КАМАЗ и ГАЗ. Эти лаборатории широко востребованы», - подчеркнул полпред.Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что Нижегородская область всегда играла особую роль в развитии науки и технологий. Кроме того, область активно вовлечена в международную повестку. «Сегодняшние учения - событие международного масштаба. Именно так – в международном формате и с привлечением опытных профессионалов, умеющих чётко и слаженно реагировать на внештатные ситуации, – и нужно решать задачу обеспечения биологической безопасности», - отметил Глеб Никитин.В течение трех дней участники учений будут обмениваться опытом и знакомиться с российскими подходами к использованию мобильных лабораторий для реагирования на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера, а также на практике отрабатывать навыки взаимодействия специалистов из разных стран.