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В регионе станут закупать больше препаратов для льготников

Новости
В регионе станут закупать больше препаратов для льготников


На очередном заседании областной Думы депутаты поддержали решение губернатора Романа Бусаргина о выделении 200 млн рублей на бесплатное обеспечение льготных категорий граждан лекарствами

Будут приобретены препараты для помощи различным категориям пациентов, в том числе и для больных с сахарным диабетом.

«Течение диабета таково, что в любой момент, допустим на фоне стресса, может потребоваться замена таблеток инъекциями инсулина, а это значительно дороже. Поэтому поддержка регионального правительства своевременна. Это позволит закупить бОльшее количество препаратов и обеспечить пациентов наиболее современными жизненно важными лекарствами, что улучшит качество жизни, уменьшит количество сосудистых осложнений, увеличит продолжительность жизни», - прокомментировала врач-эндокринолог Саратовской городской клинической больницы №9, главный внештатный эндокринолог министерства здравоохранения области Алиса Тюгаева.