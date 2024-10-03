В регионе станут закупать больше препаратов для льготников

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На очередном заседании областной Думы депутаты поддержали решение губернатора Романа Бусаргина о выделении 200 млн рублей на бесплатное обеспечение льготных категорий граждан лекарствамиБудут приобретены препараты для помощи различным категориям пациентов, в том числе и для больных с сахарным диабетом.«Течение диабета таково, что в любой момент, допустим на фоне стресса, может потребоваться замена таблеток инъекциями инсулина, а это значительно дороже. Поэтому поддержка регионального правительства своевременна. Это позволит закупить бОльшее количество препаратов и обеспечить пациентов наиболее современными жизненно важными лекарствами, что улучшит качество жизни, уменьшит количество сосудистых осложнений, увеличит продолжительность жизни», - прокомментировала врач-эндокринолог Саратовской городской клинической больницы №9, главный внештатный эндокринолог министерства здравоохранения области Алиса Тюгаева.