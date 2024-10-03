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В областном минстрое состоялась очередная встреча с жителями многоквартирного дома - объекта культурного наследия

Новости
В областном минстрое состоялась очередная встреча с жителями многоквартирного дома - объекта культурного наследия


2 октября в министерстве строительства и ЖКХ области состоялась очередная встреча с жителями многоквартирного дома - объекта культурного наследия, расположенного по улице Большая Казачья, 100 в Саратове. Темой для обсуждения вновь стала разработка предварительной концепции благоустройства дворовой территории дома.

Напомним, данный вопрос был озвучен гражданами, проживающими в данном МКД, 20 июля в рамках личного приема и.о. заместителя председателя Правительства Сергея Соколова.

Жилой многоквартирный дом был построен в 1953 году для командного состава Краснознаменной военно-политической школы войск МГБ имени Ворошилова и Саратовского суворовского военного училища, по проекту известного архитектора Тараса Григорьевича Ботяновского. В этом доме жил, в том числе Герой Советского Союза, полковник Дмитрий Емлютин. Со слов старожилов, в конце 50-х годов силами жителей во дворе дома было организовано пространство для отдыха: построена электрифицированная беседка, разбит цветник, оборудована детская и волейбольная площадки.

«На встрече досконально обсудили разработанную предварительную концепцию благоустройства двора. Жители предложили организовать разновозрастные детские и спортивные площадки, а также разместить парковочные места. Мы, в свою очередь, рассмотрим в соответствии с нормами проектирования возможность расположения всех элементов благоустройства, а также более детально проработаем сам мемориальный объект. Договорились с жителями о новой встрече, чтобы максимально точно продумать все детали благоустройства с учетом мнения жителей», - рассказала Анастасия Пузанова.