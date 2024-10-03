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В области подготовят серию книг для детей о трудовой доблести Саратова в годы Великой Отечественной войны

Новости
В Саратове прошёл брифинг, посвященный реализации социального проекта «Горжусь твоей трудовой доблестью, Саратов!», приуроченного к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Проект реализуется Саратовской региональной общественной организацией ветеранов-защитников государственной границы «Часовые Родины».

«Мы стремимся сделать историю Великой Отечественной войны доступной и интересной для юного поколения, используя современные форматы, мы хотим не просто рассказать о событиях, но и вовлечь детей в процесс изучения истории, развивая их творческие способности и патриотические чувства», - отметил председатель региональной общественной организации «Часовые Родины» Андрей Малышев.

Проект представляет собой серию книг, рассказывающих о вкладе Саратова в Великую Победу. Книги будут написаны в доступной для детей категории 6+ форме и сочетать исторические факты с блоками для творчества и интерактивными элементами с QR-кодами для просмотра видеоматериала.

Заместитель министра внутренней политики и общественных отношений области Светлана Зубрицкая отметила, что реализация социального проекта будет осуществляться на средства гранта областного конкурса социальных проектов некоммерческих организаций, который проведен в текущем году министерством внутренней политики и общественных отношений Саратовской области.

По ее словам, необходимость формирования исторической идентичности у молодежи становится неотъемлемым аспектом воспитания гражданственности и патриотизма. Издание серии детских книг позволит не только привлечь внимание юных саратовцев к историческому наследию региона, но и сделать процесс обучения увлекательным и познавательным.

Важной составляющей социального проекта также станут уроки мужества, проводимые в образовательных учреждениях. Они помогут формировать у молодежи патриотические чувства, узнать о героическом прошлом Саратова и его роли в достижении Победы.