В Саратове наградили лучших работников сферы образования

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В преддверии профессиональных праздников для педагогов всех уровней образования в Саратове состоялись торжественные мероприятия, в которых приняли участие представители Правительства области, депутаты Саратовской областной Думы, педагоги, обучающиеся, родители, представители общественных организаций, средств массовой информации.В сквере Первой учительницы обновлены Доска почёта работников образования и Доска успеха молодежи – на них занесены 21 педагог и 28 успешных воспитанников государственных и муниципальных учреждений.Учитель истории средней школы №3 г. Балашова Ксения Большекова стала одной из почетных педагогов области:«Уверена, что такой чести я удостоена благодаря своим ученикам, вместе с которыми мы добились замечательных результатов. Главное – любить свою работу, тогда и дети будут радовать нас своими успехами».Новости о занесении на Доску успеха обрадовался и семиклассник Новоузенской средней школы № 8 имени кавалера трех орденов Славы В.И.Курова, победитель всероссийских олимпиад и конкурсов по робототехнике, научно-технического проекта «Техностарт» Савва Шапкарин, главная мечта которого – стать программистом.«Очень рад сегодня оказаться здесь. Хотелось бы сказать слова благодарности моему педагогу Трофимову Павлу Петровичу, который всегда интересно проводит с нами занятия, помогает находить новые решения в робототехнике и 3D-моделировании», – отметил семиклассник.Также в этот день на базе Х корпуса СГУ им. Н.Г. Чернышевского состоялась праздничная церемония, посвященная Дню работников дошкольного образования, Дню учителя и Дню среднего профессионального образования.Со словами поздравления к педагогам обратился Роман Бусаргин:«Всем педагогическим работникам хочу сказать спасибо. Спасибо за ваш непростой труд, за терпение, за заботу и внимание, которым вы окружаете детей. На сегодняшний день в Саратовской области более 81 тысячи человек работают в сфере образования, 42 тысячи из них – педагоги. Каждый с полной самоотдачей занимается развитием детей. Во многом именно педагоги закладывают в нас основы для будущей жизни, формируют наши личности, помогают раскрывать таланты. Все вы творческие люди, которые готовы вместе со своими учениками на самые смелые эксперименты и открытия».В рамках церемонии 35 лучших педагогов области был награждены почетными грамотами, наградами и благодарностями федерального и регионального уровней.Фотоматериалы с мероприятий можно посмотреть здесь:Доска почета и доска успеха: https://disk.yandex.com.am/d/qXY_3YgVNBTDyQЦеремония награждения в СГУ: https://disk.yandex.com.am/d/-V5fVWaMSWLYDg