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В 14 образовательных учреждениях Балашовского района установили локальные очистные сооружения

Новости
В 14 образовательных учреждениях Балашовского района установили локальные очистные сооружения


В рамках региональной программы, инициированной губернатором Романом Бусаргиным, в образовательных учреждениях области продолжаются мероприятия по установке локальных очистных сооружений. В этом году финансирование составило 14,5 млн рублей.

"В Балашовском районе на программные мероприятия предусмотрено более пяти миллионов рублей. На эти средства провели работы по улучшению качества воды в четырех детских садах и десяти школах района", - отметил замминистра строительства и ЖКХ области Александр Мышев.

Напомним, локальные очистные сооружения установят в образовательных учреждениях десяти муниципальных районов области: Аткарском, Балашовском, Балаковском, Вольском, Екатериновском, Перелюбском, Петровском, Ровенском, Федоровском и Турковском.