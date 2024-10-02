Саратовский фермер отправил «лес» бойцам СВО

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В Саратовской области «Боевое братство» подготовило очередную партию груза для участников СВО. Его направят для 99-го полка.«Наша команда всего несколько дней назад вернулась от наших военнослужащих. Но помощь нужна. Поэтому отгружены печки, трубы для печек, лес, генераторы. Лес предоставил фермер Николай Прокофьев, трубы для печек оплачены за счет средств гуманитарного счета, за что мы благодарим каждого из вас, кто вносит денежный вклад на благотворительность. Генераторы закуплены с помощью депутатского корпуса и сотрудников администрации», - рассказал руководитель Ртищевского отделения «Боевого братства» Сергей Клещев.Волонтеры загрузили всё необходимое и подготовили к отправке.