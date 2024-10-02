Авторы лучших сувениров Саратовской области получили награды

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Конкурс организован Палатой ремесел Саратовской области при поддержке министерства экономического развития и ТПП региона в рамках в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».Мероприятие прошло в Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова. Торжественную часть открыли заместитель министра экономического развития области Ольга Королёва и директор Палаты ремесел Сергей Леонов.В этом году на конкурс было подано 119 изделий, в финал состязания вышли 74 работы.В рамках 9 номинаций было присуждено 15 первых мест, 8 вторых мест, 6 третьих мест. Специальными призами отмечены 14 сувениров.Гран-при завоевала Яна Корниенко за линейку туристической продукции «В Саратове солнечно».Победители конкурса получили возможность публикации информации о своей конкурсной работе в электронном и печатном каталоге сувенирной продукции, сертификаты на использование оборудования Палаты ремесел.