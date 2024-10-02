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Авторы лучших сувениров Саратовской области получили награды

Новости
Состоялась торжественная церемония награждения победителей V регионального конкурса «Сувенир Саратовской области».
Авторы лучших сувениров Саратовской области получили награды

Конкурс организован Палатой ремесел Саратовской области при поддержке министерства экономического развития и ТПП региона в рамках в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Мероприятие прошло в Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова. Торжественную часть открыли заместитель министра экономического развития области Ольга Королёва и директор Палаты ремесел Сергей Леонов.

В этом году на конкурс было подано 119 изделий, в финал состязания вышли 74 работы.

В рамках 9 номинаций было присуждено 15 первых мест, 8 вторых мест, 6 третьих мест. Специальными призами отмечены 14 сувениров.

Гран-при завоевала Яна Корниенко за линейку туристической продукции «В Саратове солнечно».

Победители конкурса получили возможность публикации информации о своей конкурсной работе в электронном и печатном каталоге сувенирной продукции, сертификаты на использование оборудования Палаты ремесел.