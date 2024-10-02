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Собственникам саратовского почтамта предстоит организовать работы по сохранению здания

Новости
Собственникам саратовского почтамта предстоит организовать работы по сохранению здания


Утверждено охранное обязательство для объекта культурного наследия регионального значения «Почтамт городской». Памятник находится в Саратове на улице Московская, 109.

Информационная надпись об объекте уже установлена правообладателем на фасаде. Согласно обязательству, в дальнейшем собственникам необходимо организовать разработку проектной документации и провести работы по сохранению.

Историки утверждают, что на рубеже XIX-XX веков в связи с резко возросшим потоком почтовых отправлений было принято решение о строительстве нового вместительного здания. Проект его подготовили петербургские архитекторы, а весной 1914 года были начаты земляные работы. Подряд на строительство взяли известные саратовские предприниматели Гинзбург и братья Грингоф. Строительству помешала начавшаяся вскоре война, однако она не остановила хода работ. Спустя два года и пять месяцев здание было возведено.