Собственникам саратовского почтамта предстоит организовать работы по сохранению здания

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Утверждено охранное обязательство для объекта культурного наследия регионального значения «Почтамт городской». Памятник находится в Саратове на улице Московская, 109.Информационная надпись об объекте уже установлена правообладателем на фасаде. Согласно обязательству, в дальнейшем собственникам необходимо организовать разработку проектной документации и провести работы по сохранению.Историки утверждают, что на рубеже XIX-XX веков в связи с резко возросшим потоком почтовых отправлений было принято решение о строительстве нового вместительного здания. Проект его подготовили петербургские архитекторы, а весной 1914 года были начаты земляные работы. Подряд на строительство взяли известные саратовские предприниматели Гинзбург и братья Грингоф. Строительству помешала начавшаяся вскоре война, однако она не остановила хода работ. Спустя два года и пять месяцев здание было возведено.