Делегация области приняла участие в Большом Войсковом круге Волжского казачьего общества

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В Духовно-просветительском центре «Кириллица» в Самаре прошел Большой Войсковой круг Волжского казачьего общества.С приветственным словом к казакам обратились заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Паньшин, Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев и атаман Всероссийского казачьего общества Виталий Кузнецов.С отчётом о проведённой работе перед казаками выступил Войсковой атаман Волжского казачьего общества Константин Давитьян. В частности, в своём докладе атаман остановился на вопросах воспитания казачьей молодежи, популяризации казачьей культуры и быта, развития военно-патриотического духа граждан России, отметив ряд успехов в данных направлениях работы. Особое место в выступлении и последующем обсуждении заняла тема участия Волжских казаков в специальной военной операции.На мероприятии также был рассмотрен отчет контрольно-ревизионной комиссии, утвержден план финансово-хозяйственной деятельности на 2025 год, избраны делегаты на Круг Всероссийского казачьего общества.В качестве основных направлений деятельности казачьих обществ на 2025 год были определены оказание содействия проведению специальной военной операции и развитие молодежного казачьего движения.