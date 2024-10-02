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Открыты мемориальные доски в память о погибших в СВО выпускниках школы

Новости
На фасаде здания школы №9 имени П.А. Столыпина увековечили память выпускников школы Ларина Евгения и Киселева Дениса, погибших при выполнении воинского долга в ходе специальной военной операции.
Открыты мемориальные доски в память о погибших в СВО выпускниках школы


На торжественной церемонии открытия мемориальных досок присутствовали почетные гости: подполковник в отставке В.М. Грищенко, заместитель командира полка по военно-политической работе В.Ю. Моргун, атаман Балашовского станичного казачьего войска Н.М. Подкорытов, председатель общественной организации «Память о защитниках Отечества» О.И. Морозова, заведующая сектором по воспитательной работе и дополнительному образованию Комитета по образованию администрации БМР Т.А. Солдатова, а также родственники погибших бойцов, их одноклассники и учителя.

Денис Киселев окончил школу в 2017 году. А в августе 2023 военным комиссариатом Балашова был направлен на военную службу по контракту в войсковую часть №07264 ВДВ ЗВО г. Пскова для прохождения службы в должности старшего мастера–такелажника эвакуационного отделения взвода обеспечения. 7 октября 2023 Денис Киселев погиб в с. Новопрокоповка Токмакской городской общины Запорожской области.
Евгений Ларин окончил 9 классов школы в 2001 году.

Открыты мемориальные доски в память о погибших в СВО выпускниках школы

В октябре 2022 года был призван на военную службу по мобилизации и направлен в войсковую часть №29593. 19 сентября 2023 года Евгений Ларин погиб в населенном пункте Андреевка Артемовского района ДНР.

Открыты мемориальные доски в память о погибших в СВО выпускниках школы

Открыты мемориальные доски в память о погибших в СВО выпускниках школы

Открыты мемориальные доски в память о погибших в СВО выпускниках школы

За мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения специальной военной операции, оба бойца награждены орденом Мужества (посмертно).
Участники церемонии почтили светлую память погибших земляков минутой молчания и возложили цветы к открытым мемориальным доскам