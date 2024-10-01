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Президент России объявил благодарность коллективу Саратовского университета

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Президент России объявил благодарность коллективу Саратовского университета

Президент России В.В. Путин объявил благодарность коллективу Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского за заслуги в научно-исследовательской деятельности и подготовке высококвалифицированных специалистов.
Соответствующее распоряжение Президента РФ было подписано 27 сентября и опубликовано на официальном портале правовой информации.
Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского, основанный в 1909 году, – один из старейших и ведущих научно-образовательных центров России.
Университет обладает значительным научно-исследовательским и инновационным потенциалом, играет системообразующую роль в социально-экономическом и культурном развитии региона, широко вовлечён в международное образовательное и научное пространство.
В СГУ обучается порядка 20 тысяч студентов, которые осваивают программы на 11 факультетах и в 7 институтах университета (включая Педагогический институт, в состав которого входит 5 факультетов), а также в 2 колледжах и в Балашовском институте (филиале) СГУ.
В этом году вуз отмечает 115-летие.