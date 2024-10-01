1 октября 2024 ВТОРНИК
Новости
21:39 | 01 октября
Делегация области приняла участие в Большом Войсковом круге Волжского казачьего общества
14:00 | 01 октября
Президент России объявил благодарность коллективу Саратовского университета
13:30 | 01 октября
Сокращен перечень медучреждений для прохождения медосвидетельствования иностранных граждан
12:37 | 01 октября
Сегодня открылась охота на копытных животных
11:21 | 01 октября
Многодетная мама получила грант на развитие своего дела
10:13 | 01 октября
В Гагаринском районе прошла «Пластунская тропа 2024»
17:59 | 30 сентября
В Саратове откроется Международный клуб дружбы
17:00 | 30 сентября
В Саратове обновляют женские консультации
16:41 | 30 сентября
Искусствоведы узнали о крупнейшей в мире частной коллекции русского императорского фарфора Елены Батуриной
16:00 | 30 сентября
Региональный Фонд микрокредитования поддержки СМСП подвел итоги работы за 9 месяцев 2024 года
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Сокращен перечень медучреждений для прохождения медосвидетельствования иностранных граждан

Новости
Сокращен перечень медучреждений для прохождения медосвидетельствования иностранных граждан

На территории Саратовской области сокращается перечень медицинских организаций, которые имеют право проводить освидетельствования иностранных граждан на наличие или отсутствие инфекционных заболеваний.

Соответствующий документ подписал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. Согласно внесенным в постановление изменениям, в регионе медицинские освидетельствования смогут проводить только 20 государственных организаций. Несколько лет назад в перечне было более 60 учреждений, в том числе частные компании.

Такое решение принято с целью систематизации этой работы, а также для повышения контроля в сфере миграционной политики.

Сокращен перечень медучреждений для прохождения медосвидетельствования иностранных граждан
Сокращен перечень медучреждений для прохождения медосвидетельствования иностранных граждан