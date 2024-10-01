Сокращен перечень медучреждений для прохождения медосвидетельствования иностранных граждан

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На территории Саратовской области сокращается перечень медицинских организаций, которые имеют право проводить освидетельствования иностранных граждан на наличие или отсутствие инфекционных заболеваний.Соответствующий документ подписал губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. Согласно внесенным в постановление изменениям, в регионе медицинские освидетельствования смогут проводить только 20 государственных организаций. Несколько лет назад в перечне было более 60 учреждений, в том числе частные компании.Такое решение принято с целью систематизации этой работы, а также для повышения контроля в сфере миграционной политики.