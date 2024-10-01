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Сегодня открылась охота на копытных животных

Новости
Сегодня открылась охота на копытных животных


Охота на копытных животных продлится с 1 октября 2024 по 10 января 2025 года.

Также с сегодняшнего дня открывается охота на ондатру и бобра.

Со всеми сроками охоты можно ознакомится на сайте комитета: https://ohotasaratov.ru/sroki-ohoty-na-territorii-saratovsko/.

Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области напоминает охотникам, что согласно постановлениям Губернатора области от 16, 18 и 26сентября, действует полный запрет на охоту (на все виды охотничьих ресурсов) за исключением охоты в целях регулирования численности из-за введенного карантина по АЧС на территории Романовского, Балашовского, Турковского, Аркадакского и Ртищевского муниципальных районов.

Министр области — председатель регионального комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Александр Гаврилов дополнительно пояснил: «Мы разделяем чувства охотников. Карантин по АЧС и связанный с ним запрет охоты - непопулярная, но вынужденная мера, направленная на недопущение распространения вируса в дикой природе.

Обращаюсь к охотникам: после снятия карантина в указанных районах комитет продолжит выдачу разрешений на добычу охотничьих ресурсов в порядке очереди.

Если охотник является победителем в жеребьевке - он получит разрешение незамедлительно».