Сегодня открылась охота на копытных животных

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Охота на копытных животных продлится с 1 октября 2024 по 10 января 2025 года.Также с сегодняшнего дня открывается охота на ондатру и бобра.Со всеми сроками охоты можно ознакомится на сайте комитета: https://ohotasaratov.ru/sroki-ohoty-na-territorii-saratovsko/.Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области напоминает охотникам, что согласно постановлениям Губернатора области от 16, 18 и 26сентября, действует полный запрет на охоту (на все виды охотничьих ресурсов) за исключением охоты в целях регулирования численности из-за введенного карантина по АЧС на территории Романовского, Балашовского, Турковского, Аркадакского и Ртищевского муниципальных районов.Министр области — председатель регионального комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Александр Гаврилов дополнительно пояснил: «Мы разделяем чувства охотников. Карантин по АЧС и связанный с ним запрет охоты - непопулярная, но вынужденная мера, направленная на недопущение распространения вируса в дикой природе.Обращаюсь к охотникам: после снятия карантина в указанных районах комитет продолжит выдачу разрешений на добычу охотничьих ресурсов в порядке очереди.Если охотник является победителем в жеребьевке - он получит разрешение незамедлительно».