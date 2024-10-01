Многодетная мама получила грант на развитие своего дела

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В Саратовской области определили победительницу федеральной программы «Мама-предприниматель».Программа проводится в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Организаторами выступают Минэкономразвития России, минэкономразвития области и Центр "Мой бизнес" региона.В 2024 году на конкурс было представлено более 70 заявок - это рекордное количество. Конкурсный отбор прошли 29 бизнес-леди региона.В течение пятидневного образовательного интенсива участницы получали знания в сфере предпринимательства. За это время были пройдены все этапы построения бизнеса: разработка бизнес-идеи, анализ конкурентов и целевой аудитории, формирование дорожной карты, разработка стратегии и упаковка готовой идеи бизнеса. На каждом этапе участниц сопровождали опытные эксперты.В рамках заключительного этапа состоялся конкурс бизнес-проектов. Были представлены проекты по созданию творческого пространства, свадебного агентства, доставки здорового питания, студии дизайна интерьера и другие. Экспертная комиссия оценивала обоснованность, оригинальность и социальную значимость проекта.Грант в размере 100 тысяч рублей и возможность принять участие в федеральном этапе программы получила мама 4 детей и производитель профессиональной косметики Ирина Платонова.«Я очень рада, что оказалась на программе «Мама предприниматель». Познакомилась с замечательными людьми, получила новые знания. Я думаю, что проекты, представленные другими участницами, будут обязательно реализованы. Мы получили от обучения огромную пользу, опыт. Я очень вдохновлена победой и готова к новым свершениям!», – поделилась впечатлениями победительница.«От программы я получила гораздо больше, чем ожидала. Я нашла новых партнеров, знакомства и новые идеи. Здесь же познакомилась со специалистом по рекламе, который мне подскажет, как лучше развивать бизнес. Очень много общались с другими участницами, у меня появились новые подруги. Всего за несколько дней я получила настолько богатый опыт! Планирую продолжить сотрудничество с Центром «Мой бизнес» - получить меры господдержки, которые предлагают предпринимателям», - поделилась участница Екатерина Легерис.