1 октября 2024 ВТОРНИК
Новости
11:21 | 01 октября
Многодетная мама получила грант на развитие своего дела
10:13 | 01 октября
В Гагаринском районе прошла «Пластунская тропа 2024»
17:59 | 30 сентября
В Саратове откроется Международный клуб дружбы
17:00 | 30 сентября
В Саратове обновляют женские консультации
16:41 | 30 сентября
Искусствоведы узнали о крупнейшей в мире частной коллекции русского императорского фарфора Елены Батуриной
16:00 | 30 сентября
Региональный Фонд микрокредитования поддержки СМСП подвел итоги работы за 9 месяцев 2024 года
15:45 | 30 сентября
В Хвалынске и Аркадаке прошла встреча с предпринимателями
15:43 | 30 сентября
Искусствоведы узнали о крупнейшей в мире частной коллекции русского императорского фарфора Елены Батуриной
11:51 | 30 сентября
В Саратове объявили 20 лауреатов конкурса «Учитель года России»
10:30 | 30 сентября
Иностранные студенты познакомились с историей и традициями казачества в России
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В Гагаринском районе прошла «Пластунская тропа 2024»

Новости
В Гагаринском районе прошла «Пластунская тропа 2024»


В Гагаринском районе г. Саратова прошли ежегодные молодёжные казачьи состязания «Пластунская тропа 2024»

В Гагаринском районе прошла «Пластунская тропа 2024»

Участниками мероприятия стали кадеты военно-патриотических клубов г. Саратова, г. Аткарска, г. Красный Кут, а также курсанты «Молодежного корпуса пенитенциарной подготовки УФСИН России по Саратовской области».

В Гагаринском районе прошла «Пластунская тропа 2024»

Соревнования состояли из нескольких дисциплин: сборка-разборка автомата, стрельба, метание гранат и ножей, альпинистская подготовка, прохождение заминированного участка местности, «снятие» часового, ножевой бой с инструктором, «бой за знамя».

В рамках проекта «Диалог с героем» казаки Саратовской казачьей сотни - участники СВО поделились своим опытом и знаниями о ведении боевых действий в современных условиях.

В Гагаринском районе прошла «Пластунская тропа 2024»

Также для участников была организована выставка образцов вооружения и экипировки, средств связи применяемых в современных условиях СВО.

В Гагаринском районе прошла «Пластунская тропа 2024»