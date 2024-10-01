В Гагаринском районе прошла «Пластунская тропа 2024»

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В Гагаринском районе г. Саратова прошли ежегодные молодёжные казачьи состязания «Пластунская тропа 2024»Участниками мероприятия стали кадеты военно-патриотических клубов г. Саратова, г. Аткарска, г. Красный Кут, а также курсанты «Молодежного корпуса пенитенциарной подготовки УФСИН России по Саратовской области».Соревнования состояли из нескольких дисциплин: сборка-разборка автомата, стрельба, метание гранат и ножей, альпинистская подготовка, прохождение заминированного участка местности, «снятие» часового, ножевой бой с инструктором, «бой за знамя».В рамках проекта «Диалог с героем» казаки Саратовской казачьей сотни - участники СВО поделились своим опытом и знаниями о ведении боевых действий в современных условиях.Также для участников была организована выставка образцов вооружения и экипировки, средств связи применяемых в современных условиях СВО.