В Саратове откроется Международный клуб дружбы

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В Саратове и еще пяти регионах ПФО в ближайшее время планируется открыть Международные клубы дружбы (в Мордовии, Удмуртии, Пензенской, Ульяновской, Самарской областях).В ПФО уже работает 8 Международных клубов дружбы: в Марий Эл, Башкортостане, Чувашии, Татарстане, Пермском крае, Нижегородской, Кировской и Оренбургской областях.Работа международных клубов дружбы, которая должна объединить молодежь, более глубоко познакомить с культурой и национальными традициями, стала одной из основных тем Международного молодежного форума «Евразия Global» платформы «Росмолодёжь.События».Участниками форума стали 500 лидеров общественных организаций, блогеров и журналистов, молодых предпринимателей и ученых, участников международных культурных и образовательных программ из 116 стран мира.На торжественной церемонии закрытия, которая прошла в Оренбурге, собравшихся приветствовал заместитель полномочного представителя Президента России в ПФО Олег Машковцев: «От имени полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Анатольевича Комарова и от себя лично поздравляю всех собравшихся с успешным завершением девятого Международного молодёжного форума «Евразия Global»! Форум уже много лет является одной из ведущих площадок для расширения взаимодействия и обмена опытом между российской и иностранной молодежью».Напомним, международные клубы дружбы стали продолжением программы «Культурное шефство» ВФМ-2024, организатором которого выступила Росмолодёжь. По поручению Президента России Владимира Путина в целях сохранения постфестивального наследия и дальнейшего развития международных связей между российскими и иностранными представителями проект «Международные клубы дружбы» будет реализован в 89 регионах России.