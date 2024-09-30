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Региональный Фонд микрокредитования поддержки СМСП подвел итоги работы за 9 месяцев 2024 года

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Подводя итоги девяти месяцев текущего года Саратовским региональным Фондом микрокредитования субъектов малого предпринимательства в рамках реализации Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» предпринимателям региона предоставлено 103 микрозайма на общую сумму 211,9 млн. рублей, в том числе долгосрочных займов в количестве - 90 на сумму 192,2 млн. рублей, 15 микрозаймов на сумму 7,2 млн. рублей самозанятым гражданам, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».



На 1 октября 2024 года за финансовой поддержкой в Фонд обратились предприниматели из 18 муниципальных районов области. Активнее всех финансовой поддержкой пользовались предприниматели города Саратова, Хвалынского, Балаковского, Энгельского, Вольского, Пугачевского муниципальных районов области.

Наиболее востребованной льготная финансовая поддержка Фонда была у сельскохозяйственных предприятий, предприятий производственной сферы и сферы услуг, торговли.

Благодаря слаженной, целенаправленной работе Саратовский региональный Фонд микрокредитования субъектов малого предпринимательства за девять месяцев текущего года нарастил объемы финансовой поддержки предпринимателей и самозанятых граждан. В 2024 году Фонд планирует оказать финансовую поддержку субъектам МСП и самозанятым гражданам на сумму не менее 335 млн. рублей.

Линейка программ, реализуемых Фондом в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", позволяет предпринимателям региона получить финансовую поддержку до 5 млн. рублей по ставке от 4% до 14 % годовых на срок от 1 года до 3-х лет, причем поддержкой Фонда могут воспользоваться как действующие, так начинающие предприниматели, а также самозанятые граждане. В случае недостаточности залогового обеспечения у заемщиков по согласованию с ним финансовая организация (банк, Фонд микрокредитования) может обратиться в Гарантийный фонд для обеспечения поручительством в объеме до 50% от суммы кредита (займа). Максимальная сумма поручительства - 25 млн.рублей.

Справочно: с полным перечнем программ и условиями финансовой поддержки предприниматели могут ознакомиться по адресу г. Саратов, ул. Краевая, д.85 лит. А оф.306 либо по тел. 8(8452) 75-64-12, сайт: www.fmco.ru, Е-mail: fond@fmco.ru