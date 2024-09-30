Региональный Фонд микрокредитования поддержки СМСП подвел итоги работы за 9 месяцев 2024 года

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На 1 октября 2024 года за финансовой поддержкой в Фонд обратились предприниматели из 18 муниципальных районов области. Активнее всех финансовой поддержкой пользовались предприниматели города Саратова, Хвалынского, Балаковского, Энгельского, Вольского, Пугачевского муниципальных районов области.Наиболее востребованной льготная финансовая поддержка Фонда была у сельскохозяйственных предприятий, предприятий производственной сферы и сферы услуг, торговли.Благодаря слаженной, целенаправленной работе Саратовский региональный Фонд микрокредитования субъектов малого предпринимательства за девять месяцев текущего года нарастил объемы финансовой поддержки предпринимателей и самозанятых граждан. В 2024 году Фонд планирует оказать финансовую поддержку субъектам МСП и самозанятым гражданам на сумму не менее 335 млн. рублей.Линейка программ, реализуемых Фондом в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", позволяет предпринимателям региона получить финансовую поддержку до 5 млн. рублей по ставке от 4% до 14 % годовых на срок от 1 года до 3-х лет, причем поддержкой Фонда могут воспользоваться как действующие, так начинающие предприниматели, а также самозанятые граждане. В случае недостаточности залогового обеспечения у заемщиков по согласованию с ним финансовая организация (банк, Фонд микрокредитования) может обратиться в Гарантийный фонд для обеспечения поручительством в объеме до 50% от суммы кредита (займа). Максимальная сумма поручительства - 25 млн.рублей.Справочно: с полным перечнем программ и условиями финансовой поддержки предприниматели могут ознакомиться по адресу г. Саратов, ул. Краевая, д.85 лит. А оф.306 либо по тел. 8(8452) 75-64-12, сайт: www.fmco.ru, Е-mail: fond@fmco.ru