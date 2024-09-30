В Хвалынске и Аркадаке прошла встреча с предпринимателями
В сентябре текущего года в рамках реализации Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» АО «Гарантийный фонд для субъектов малого предпринимательства Саратовской области» совместно с НМК Фонд микрокредитования Саратовской области провели рабочую встречу с бизнес-сообществом и самозанятыми гражданами Хвалынского и Аркадакского муниципального района.
Действующие в Гарантийном фонде программы льготной финансовой поддержки позволяют участникам предпринимательской деятельности открыть свой бизнес или развить уже существующий на выгодных условиях.
В открытом диалоге предприниматели узнали об условиях и порядке предоставления льготных микрозаймов в рамках государственной программы поддержки СМП региона, поручительств и гарантий по банковским кредитам и займам.
В городе Хвалынск встреча с предпринимателями прошла 13 сентября текущего года. Всего за время деятельности Гарантийного фонда 15 предпринимателей Хвалынского района Саратовской области получили финансовую поддержку в виде поручительства в размере 101,2 млн. рублей, что позволило им привлечь заемные средства банка на общую сумму 204,5 млн. рублей для развития своего бизнеса.
В поселке Аркадак рабочая встреча прошла 18 сентября текущего года. Всего за время деятельности Гарантийного фонда 7 предпринимателей Аркадакского района Саратовской области получили финансовую поддержку в виде поручительства в размере 50,6 млн. рублей, что позволило им привлечь заемные средства банка на общую сумму 116,5 млн. рублей для развития своего бизнеса.
Напомним: В случае недостаточности залогового обеспечения у заемщика, по согласованию с ним, финансовая организация (банк, Фонд микрокредитования, Фонд развития промышленности) может обратиться в Гарантийный фонд для обеспечения кредита (займа) поручительством в объеме до 50% от суммы кредита (займа). Максимальная сумма предоставляемого поручительства – 25 млн. рублей.
Более подробную информацию о мерах государственной финансовой поддержки субъектов МСП, оказываемых Фондом, можно узнать на сайте организации www.saratovgarantfond.ru, либо связавшись с сотрудниками организации: г. Саратов ул. Краевая д.85 лит. А оф.305. Тел: 8(8452) 75-34-15, Е-mail: garantfond@mail.ru.