В Хвалынске и Аркадаке прошла встреча с предпринимателями

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Действующие в Гарантийном фонде программы льготной финансовой поддержки позволяют участникам предпринимательской деятельности открыть свой бизнес или развить уже существующий на выгодных условиях.В открытом диалоге предприниматели узнали об условиях и порядке предоставления льготных микрозаймов в рамках государственной программы поддержки СМП региона, поручительств и гарантий по банковским кредитам и займам.В городе Хвалынск встреча с предпринимателями прошла 13 сентября текущего года. Всего за время деятельности Гарантийного фонда 15 предпринимателей Хвалынского района Саратовской области получили финансовую поддержку в виде поручительства в размере 101,2 млн. рублей, что позволило им привлечь заемные средства банка на общую сумму 204,5 млн. рублей для развития своего бизнеса.В поселке Аркадак рабочая встреча прошла 18 сентября текущего года. Всего за время деятельности Гарантийного фонда 7 предпринимателей Аркадакского района Саратовской области получили финансовую поддержку в виде поручительства в размере 50,6 млн. рублей, что позволило им привлечь заемные средства банка на общую сумму 116,5 млн. рублей для развития своего бизнеса.Напомним: В случае недостаточности залогового обеспечения у заемщика, по согласованию с ним, финансовая организация (банк, Фонд микрокредитования, Фонд развития промышленности) может обратиться в Гарантийный фонд для обеспечения кредита (займа) поручительством в объеме до 50% от суммы кредита (займа). Максимальная сумма предоставляемого поручительства – 25 млн. рублей.Более подробную информацию о мерах государственной финансовой поддержки субъектов МСП, оказываемых Фондом, можно узнать на сайте организации www.saratovgarantfond.ru, либо связавшись с сотрудниками организации: г. Саратов ул. Краевая д.85 лит. А оф.305. Тел: 8(8452) 75-34-15, Е-mail: garantfond@mail.ru.