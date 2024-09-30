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В Саратове объявили 20 лауреатов конкурса «Учитель года России»

Новости
В Саратове объявили 20 лауреатов конкурса «Учитель года России»


В Саратове завершился первый тур заключительного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России».

На сцене Театра юного зрителя им. Ю.П. Киселева состоялась торжественная церемония объявления 20 лауреатов заключительного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России».

89 педагогов принимали участие в конкурсных испытаниях «Урок» и «Педагогическое интервью». 20 лауреатов продолжат борьбу во втором туре, который состоится в Московской области в Образовательном центре «Взлет». Он объединит лауреатов всероссийских конкурсов «Учитель года России», «Первый учитель», «Воспитатель года России», «Директор года России».

Торжественная церемония награждения победителей профессиональных конкурсов состоится 5 октября в Москве, в Международный день учителя.

Ознакомиться со списком лауреатов можно на сайте (http://minobr.saratov.gov.ru/news/36055/).