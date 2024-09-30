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Иностранные студенты познакомились с историей и традициями казачества в России

Новости
Иностранные студенты познакомились с историей и традициями казачества в России

Иностранные студенты Саратовского госуниверситета и Вавиловского университета посетили торжественное открытие выставки «Казачество в России: история и традиции», которое состоялось в конференц-зале Центра межкультурных коммуникаций Саратовской областной универсальной научной библиотеки.

Иностранные студенты познакомились с историей и традициями казачества в России

Посещение иностранными студентами выставки было организовано министерством внутренней политики и общественных отношений области во взаимодействии с вузами в рамках проводимой в регионе работы по социально-культурной адаптации иностранных граждан.

В рамках мероприятия были презентованы редкие и ценные издания, энциклопедии, монографии, художественная литература, периодика, ноты из фондов библиотеки по теме казачества. Мастерством и талантом с гостями мероприятия поделились участники ансамбля «Дубрава» кафедры народного пения и этномузыкологии Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова и воспитанники военно-патриотического клуба «71-я казачья застава».

Иностранные студенты познакомились с историей и традициями казачества в России

Иностранным студентам рассказали об истории казачества в регионе, традициях, ремеслах, семейном укладе казаков. Большое впечатление на студентов произвели казачьи песни и фольклорные номера, а также владение шашкой и удаль молодых казаков, которую они продемонстрировали во время показательных выступлений.

Открытие выставки является частью культурно-просветительской программы, разработанной в областной универсальной научной библиотеке для учащихся и студентов образовательных учреждений области, в рамках реализации «Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021-2030 годы».

Комментриуя мероприятие, министр внутренней политики и общественных отношений области Наталья Трошина отметила:

"Работа в сфере социальной и культурной адаптации иностранных граждан, приезжающих в нашу область с целью трудоустройства или получения образования, очень важна. Это один из инструментов снижения конфликтности и устранения барьеров в коммуникации местных жителей и гостей области. Поэтому такое внимание этому вопросу уделяют органы власти, проводя комплекс мероприятий во взаимодействии с работодателями, образовательными организациями, институтами гражданского общества. Знакомство с культурой, традициями, ценностями, образом жизни нашего общества, без сомнения, является основой этой адаптационной работы. При этом, очень важно организовать её в практическом ключе, чтобы иностранные граждане своими глазами смогли прочувствовать нашу культуру, увидеть все ее многообразия своими глазами".

Иностранные студенты познакомились с историей и традициями казачества в России


В рамках реализации проекта "Казаком быть-Родине служить" при поддержке правительства Саратовской области