30 сентября 2024 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
17:59 | 30 сентября
В Саратове откроется Международный клуб дружбы
17:00 | 30 сентября
В Саратове обновляют женские консультации
16:41 | 30 сентября
Искусствоведы узнали о крупнейшей в мире частной коллекции русского императорского фарфора Елены Батуриной
16:00 | 30 сентября
Региональный Фонд микрокредитования поддержки СМСП подвел итоги работы за 9 месяцев 2024 года
15:45 | 30 сентября
В Хвалынске и Аркадаке прошла встреча с предпринимателями
15:43 | 30 сентября
Искусствоведы узнали о крупнейшей в мире частной коллекции русского императорского фарфора Елены Батуриной
11:51 | 30 сентября
В Саратове объявили 20 лауреатов конкурса «Учитель года России»
10:30 | 30 сентября
Иностранные студенты познакомились с историей и традициями казачества в России
09:26 | 30 сентября
В музее истории СВО открылась выставка, посвящённая Дню воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией
19:10 | 29 сентября
Эко-просвещение и волонтерство: лучшие идеи 2024 года
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
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Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
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Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
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Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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В музее истории СВО открылась выставка, посвящённая Дню воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией

Новости
В музее истории СВО открылась выставка, посвящённая Дню воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией


Проект, подготовленный РИА Новости совместно с Русским Географическим обществом, представляет многочисленные фоторепортажи, отражающие обыденную жизнь людей на освобождённых территориях, строительство, восстановление инфраструктуры и общественной жизни, а также то, как жизнь на освобождённых территориях меняется в лучшую сторону.

30 сентября 2022 года были подписаны договоры о принятии в Российскую Федерацию Донецкой, Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей на правах субъектов Российской Федерации.

Данное событие основано на исторической общности народов, проживающих на территориях указанных республик и областей, и является результатом волеизъявления миллионов людей, реализации ими неотъемлемого права свободно и без вмешательства извне определять свой политический статус, а также осуществлять своё экономическое, социальное и культурное развитие.

Выставка «30 сентября — День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией» работает в малом зале музея истории СВО. Вход свободный.