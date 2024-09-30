В музее истории СВО открылась выставка, посвящённая Дню воссоединения Донбасса и Новороссии с Россией

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Проект, подготовленный РИА Новости совместно с Русским Географическим обществом, представляет многочисленные фоторепортажи, отражающие обыденную жизнь людей на освобождённых территориях, строительство, восстановление инфраструктуры и общественной жизни, а также то, как жизнь на освобождённых территориях меняется в лучшую сторону.30 сентября 2022 года были подписаны договоры о принятии в Российскую Федерацию Донецкой, Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей на правах субъектов Российской Федерации.Данное событие основано на исторической общности народов, проживающих на территориях указанных республик и областей, и является результатом волеизъявления миллионов людей, реализации ими неотъемлемого права свободно и без вмешательства извне определять свой политический статус, а также осуществлять своё экономическое, социальное и культурное развитие.Выставка «30 сентября — День воссоединения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области с Российской Федерацией» работает в малом зале музея истории СВО. Вход свободный.