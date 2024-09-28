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Открылась выставка "Казачество в России: история и традиции"

Новости / Общество
Сегодня, 27 сентября, воспитанники казачьих классов МОУ «СОШ № 43 имени В.Ф. Маргелова» приняли участие в открытии тематической выставки «Казачество в России: история и традиции».
Открылась выставка "Казачество в России: история и традиции"

Мероприятие прошло на базе Саратовской областной универсальной научной библиотеки. В качестве почётных гостей на мероприятии присутствовали: Зубрицкая С.А. - заместитель министра внутренней политики и общественных отношений, Фролов С.Н. - атаман Саратовского городского казачьего общества.

Открылась выставка "Казачество в России: история и традиции"

Обращаясь к участникам мероприятия с приветственным словом, атаман Городского казачьего общества Фролов С.Н. отметил огромную работу, которую провёл коллектив библиотеки, систематизируя фонды, связанные с историей и культурой казачества, поблагодарил сотрудников за консультации, которые они проводят на высоком профессиональном уровне и выразил надежду на дальнейшее взаимодействие в данном вопросе.
Участникам мероприятия был представлен обзор имеющейся в фондах библиотеки литературы по истории казачества, произведений казачьей литературы и фольклора. В том числе, речь шла об издательской деятельности, проводимой школой совместно с атаманом Окружного казачьего общества Саратовской области А.В. Фетисовым в рамках реализации казачьего компонента. С докладом по данному вопросу выступила Афанасьева Л.Е. – методист, учитель истории и обществознания.

Открылась выставка "Казачество в России: история и традиции"

Ученики казачьих образовательных организаций и воспитанники военно-патриотических казачьих клубов, присутствующие на мероприятии, приняли участие в интеллектуальном конкурсе «Казачий дозор» и попробовали себя в роли литературных критиков, а также поучаствовали в квизе с элементами казачьей культуры.

В рамках реализации проекта "Казаком быть-Родине служить" при поддержке правительства Саратовской области