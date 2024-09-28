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Краснопартизанская молодежь играет в «Неигры»

Новости
Краснопартизанская молодежь играет в «Неигры»


В посёлке Горный министерство внутренней политики области провело выездную встречу с местными руководителями и лидерами национально-культурных и религиозных организаций по вопросам реализации основных направлений государственной национальной политики.

В рамках обсуждаемой темы участниками встречи был представлен проект «Неигры», который реализуется в Краснопартизанском районе в целях организации досуга и занятости молодежи. Идейным вдохновителем проекта стал культорганизатор районного дома культуры поселка Горный Максим Пашков. Проект представляет собой соревновательную программу в несколько этапов и включает различные испытания: челленджы, квизы, головоломки, ребусы с использованием спортивного инвентаря, канцелярских принадлежностей. По итогам отборочных туров определяются победители, которые награждаются ценными призами. Данный проект пользуется большой популярностью у молодежи и привлекает внимание подростков различной национальности.

«Гармоничное состояние межнациональных и межконфессиональных отношений является одним из главных составляющих стабильного общества. Основой деятельности в данном направлении является работа с молодежью, - отметил заместитель министра внутренней политики и общественных отношений области Тимофей Лещенко. - Поэтому важно активнее вовлекать молодежь в мероприятия, направленные на воспитание взаимоуважительного отношения к традициям и культуре различных народов, проводить профилактические и разъяснительные беседы в молодёжной среде о мерах ответственности за участие в несанкционированных мероприятиях, пропаганду террористической и экстремистской идеологии».

Руководители местных религиозных организаций также обратили внимание на важность проведения мероприятий патриотической направленности среди молодежи и досуговых мероприятий во время внеурочной занятости подростков.

Глава района Юрий Бодров по итогам встречи дал ряд поручений, в том числе по разработке единого плана встреч в общеобразовательных учреждениях учащихся с представителями традиционных религиозных конфессий, а также посещения школьными экскурсионными группами религиозных сооружений.