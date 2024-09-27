На встрече с Губернатором Саратовской области депутаты обсудили подготовку к работе над бюджетом региона на 2025 год

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Исполняющий полномочия Председателя облдумы Алексей Антонов (фракция «Единая Россия») напомнил, что приоритеты должны остаться неизменными – это социальная ориентированность бюджета, а также всесторонняя поддержка бойцов СВО и членов их семей, а также новые национальные проекты, обозначенные Президентом России Владимиром Путиным.«В ближайшее время приступим к рассмотрению основных параметров бюджета на уже ставших традиционными «нулевых чтениях». Вместе с профильными министерствами важно заранее проработать все требующие вложений направления, чтобы сделать главный финансовый документ области максимально сбалансированным.Необходима консолидация всех политических сил, всех парламентских партий, чтобы подготовить бюджет, максимально отвечающий требованиям времени. Над этим нам предстоит активно работать в самое ближайшее время», – подчеркнул депутат.Его поддержал Евгений Ковалев (фракция «Единая Россия»): «Основной посыл заключается в том, что приоритетом в расходах бюджета будут поддержка семей, участие в социальной защите участников специальной военной операции, льготные категории граждан, а также выполнение других социальных обязательств. Это позволит обеспечить достойный уровень жизни для граждан и повысить качество социальных услуг».В рамках обсуждения участники встречи подчеркнули важность прозрачности и открытости бюджетного процесса, а также необходимость консолидации в подготовке ключевых направлений расходования бюджетных средств.Ирина Колесникова (фракция «Единая Россия») отметила, что коллеги по регпарламенту поддержат все инициативы Правительства, направленные на поддержку жителей региона. «При необходимости мы и сами готовы выступить с соответствующими предложениями», - подчеркнула она.По мнению Дмитрия Пьяных (фракция «ЛДПР»), уже сейчас понятно, что в условиях жесточайших санкций сохранение баланса интересов будет непростой задачей. «Важно, что Губернатор отметил совместную работу всех фракций по увеличению доходной части бюджета и самое главное – грамотному распределению имеющихся средств, контролю за рачительным расходованием каждого рубля. Будем и дальше работать в конструктиве по этому вопросу», - поделился депутат.Как отметил Вячеслав Калинин (фракция «Справедливая Россия – Патриоты – За правду»), для региона важно, что новый бюджет останется социально ориентированным: «Это позволит решить многие проблемы жителей области. Вместе возьмемся за дело, чтобы осуществить все задачи, направленные на поддержку наших земляков».