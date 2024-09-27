Саратовский завод получит грант в размере более 25 млн рублей

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Фонд содействия инновациям подвел итоги конкурса «Развитие-Станкостроение» в рамках программы «Развитие». В список победителей грантового конкурса вошла компания из Саратовской области - ООО «Саратовский завод тяжелых зуборезных станков». Завод получит более 25 млн рублей на проектирование и изготовление опытного образца высокопроизводительного зубофрезерного станка с ЧПУ для нарезания конических колес.Всего на конкурс поступило 123 заявки из 34 субъектов Российской Федерации на общую сумму 3,4 млрд рублей, из которых 18 заявок на сумму 444 млн рублей рекомендованы к финансированию.Целью конкурса является грантовая поддержка малых инновационных предприятий, разрабатывающих новые образцы станкоинструментальной продукции в рамках реализации инновационных проектов, имеющих деловую репутацию, опыт разработки, а также присутствие на рынке продаж в сегменте наукоемкой продукции.Напомним, в регионе реализуется целый комплекс мероприятий по поддержке малого и среднего бизнеса, в том числе в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Информацию о поддержке и программах Фонда содействия инновациям можно узнать в региональном представительстве Фонда содействия инновациям в Саратовской области, расположенном на базе Венчурного фонда Саратовской области по адресу: г. Саратов, ул. Краевая, дом 85, корпус 2, офис 304 (территория Центра «Мой бизнес»), контактный номер: (8452) 75-64-03 или на сайте https://fsimp.ru/.