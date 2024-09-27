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По нацпроекту в регионе преобразились 65 общественных пространств

Новости
По нацпроекту в регионе преобразились 65 общественных пространств


Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» направлен на создание нового облика городов, обновление общественных пространств. Данный проект входит в состав нацпроекта «Жилье и городская среда», созданного по решению Президента страны Владимира Путина.

За пять лет в регионе по проекту благоустроено 1138 территорий, включая 540 общественных и 598 дворовых.

Финансирование на 2024 год составило более 630 млн рублей. На данные средства планируется благоустроить 155 объектов, из них 94 общественные и 61 дворовая территория.

«На сегодняшний день полностью завершены запланированные работы на 126 объектах в 28 муниципалитетах области. Благодаря проекту уже преобразились 65 общественных и 61 дворовая территория региона. Так, например, в Балашове преобразился сквер по улице Титова в микрорайоне «Рабочий переулок», а в Вольске стали комфортнее пять общественных пространств, включая сквер Х-летия Октября, сквер микрорайона Новоселы, зону отдыха и спорта им. М. Жукова Г.К., городской пляж и смотровую площадку "Октябрьские горы», - рассказал заместитель министра строительства и ЖКХ области Александр Мышев.