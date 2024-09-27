Лучшие учителя России отведали «хлеба и зрелищ» по-саратовски

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Участники Всероссийского конкурса «Учитель года России» - 2024 продолжают свое знакомство с Саратовской областью. Лучшие педагоги России стали гостями региона всего на неделю, за которую они смогут увидеть ключевые достопримечательности области.Педагоги уже успели посетить Парк покорителей космоса, экскурсию «Купеческий Саратов», где узнали об обычаях и традициях купеческого города на Волге, о домах известных купцов и архитектурных объектах. Кроме того, учителя побывали в музее саратовского калача, где провели дегустацию, эксперименты и получили памятные сувениры.Светлана Великова – представитель Республики Адыгея рассказала, как ее впечатлила саратовская земля:«Саратов - Волга плещет волной!» - поётся в гимне красивого и гостеприимного города, который мне посчастливилось посетить. Саратов - город с богатой многовековой историей. Судьбы большого количества талантливых музыкантов, писателей, художников, артистов тесно переплетены с этим городом. Многие здания несут на себе печать памяти о том или ином выдающемся человеке, прославившем город. Местные жители, с которыми мне довелось пообщаться, с уважением и трепетом относятся к историческому прошлому, рассказывают о нём с гордостью. Пейзажная красота города, конечно, тоже не оставила никого равнодушным! Красавица-Волга широко раскинулась вдоль города, и прогулки по набережной Космонавтов стали ежедневным ритуалом для многих конкурсантов. Но главное богатство Саратова - это люди! Улыбчивые, открытые, гостеприимные, готовые прийти на помощь в любой ситуации. Возьму на себя смелость сказать за всех своих коллег: каждый из нас чувствует здесь себя как дома. Большое спасибо Саратову и всем организаторам конкурса за такое доброе отношение! Мы все увезем в свои родные регионы частичку саратовского тепла и калач, конечно!».Конкурсные испытания Всероссийского конкурса «Учитель года России» - 2024 продлятся до 28 сентября. А уже 29 сентября на сцене Театре юного зрителя им. Ю.П. Киселева состоится торжественная церемония объявления лауреатов заключительного этапа Всероссийского конкурса с участием партнёров, вручение специальных призов победителям в специальных номинациях конкурса.