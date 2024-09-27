2 октября в области прозвучит сигнал «Внимание всем!»

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2 октября 2024 года с 10 часов 00 минут до 11 часов 00 минут в Саратовской области будет проведена комплексная проверка системы оповещения.С целью проверки работоспособности кратковременно будут включены электросирены для передачи сигнала «Внимание всем!». После выключения электросирен по средствам телерадиовещания будут переданы речевые сообщения о проведении комплексной проверки.В период проведения комплексной проверки средств оповещения населению области необходимо соблюдать спокойствие, включить радиотрансляционные точки, теле-радиоприемники, настроенные на местные теле-радиостанции и прослушать сообщения, передаваемые старшим оперативным дежурным Саратовской области.