27 сентября 2024 ПЯТНИЦА
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2 октября в области прозвучит сигнал «Внимание всем!»

Новости
2 октября в области прозвучит сигнал «Внимание всем!»


2 октября 2024 года с 10 часов 00 минут до 11 часов 00 минут в Саратовской области будет проведена комплексная проверка системы оповещения.

С целью проверки работоспособности кратковременно будут включены электросирены для передачи сигнала «Внимание всем!». После выключения электросирен по средствам телерадиовещания будут переданы речевые сообщения о проведении комплексной проверки.

В период проведения комплексной проверки средств оповещения населению области необходимо соблюдать спокойствие, включить радиотрансляционные точки, теле-радиоприемники, настроенные на местные теле-радиостанции и прослушать сообщения, передаваемые старшим оперативным дежурным Саратовской области.