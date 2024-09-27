Саратовская область вошла в тройку лидеров по поставкам уборочной техники

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Саратовская область заняла третье место среди субъектов Российской Федерации по объёмам поставок уборочной техники через программы АО «Росагролизинг». За 2023–2024 годы саратовские аграрии приобрели 880 единиц техники на общую сумму 7,2 млрд рублей, что на 33% больше по сравнению с предыдущим годом.В 2023–2024 гг. российские сельхозпроизводители через АО «Росагролизинг» приобрели 15,6 тыс. единиц техники и оборудования для проведения уборочных работ, что на 26% больше, чем в 2022–2023 гг. Наибольший прирост зафиксирован в поставках комбайнов – 3,6 тыс. единиц, что на 42% превышает показатели прошлого года. Среди прочей техники: 3,8 тыс. тракторов, 2,4 тыс. единиц автотехники для полевых работ и 5,7 тыс. единиц прочей сельскохозяйственной техники.«Регион продолжает активно участвовать в программах по обновлению парка сельхозтехники, что позволяет нам оставаться в числе лидеров. Текущая динамика показывает уверенный рост инвестиций в сельхозтехнику. Это важный шаг к повышению производительности труда и улучшению качества уборочных работ в области», – прокомментировал заместитель Председателя Правительства Саратовской области – министр сельского хозяйства Роман Ковальский.Лидером по объёмам поставок техники к уборочной в этом сезоне стал Краснодарский край, где аграрии закупили 1147 единиц техники на сумму 8,1 млрд рублей. На втором месте находится Нижегородская область с объёмом поставок 974 единицы на 6,7 млрд рублей.