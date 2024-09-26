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Специально для поддержки будущих матерей работает горячая линия «Беременность равно уверенность»

Новости
Специально для поддержки будущих матерей работает горячая линия «Беременность равно уверенность»

Женщине, узнавшей о своей беременности, порой не хватает одного разговора, чтобы обрести уверенность в будущем и сохранить ребенка

На горячей линии можно получить квалифицированные ответы на все интересующие вопросы круглосуточно из любого региона России. Сейчас в службе горячей линии работают психологи, среди них есть специалисты по кризисным ситуациям, а еще перинатальные консультанты и консультанты по грудному вскармливанию, помогающие беременным женщинам, матерям детей до трех лет и их родным.

«Сохранить будущего ребёнка — самое важное решение в жизни женщины! К сожалению, не всем это решение даётся легко. Причины могут быть разными. Неуверенность, тревога, страх перед неизвестностью, материальное положение, непонимание близких, сложные отношения с отцом будущего ребёнка, нежелание мужчины становиться отцом.
Женщина, решившая прервать беременность, не задумывается о том, что может быть, навсегда лишает себя счастливой возможности стать матерью. Иногда достаточно одного разговора, чтобы обрести уверенность в будущем и сохранить ребенка.

Желаем Вам испытать все радости этого светлого чувства и насладиться желанным материнством столько раз, сколько вы этого захотите! Здоровья Вам и вашим будущим детям!», - добавил заместитель министра здравоохранения Денис Грайфер.

Номер горячей линии 8-800-200-04-92