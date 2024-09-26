Победители и призеры «Игр БРИКС» получат денежные премии от Правительства области

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Международные спортивные соревнования «Игры БРИКС» прошли в Казани в июне и объединили спортсменов из 97 стран мира. В соревнованиях приняли участие 9 саратовских спортсменов, 8 из которых заняли призовые места. По итогам медального зачета саратовские спортсмены завоевали 14 медалей: 11 золотых, 2 серебряных и 1 бронзовую.Губернатор области Роман Бусаргин поддержал вопрос о вознаграждении атлетов и их наставников, поднимавшийся в ходе прошедшей 10 сентября прямой линии. Соответствующая инициатива накануне была рассмотрена на заседании Саратовской областной думы. Депутаты приняли поправки регионального Правительства в бюджет: на выплаты призовых для спортсменов и тренеров по итогам «Игр БРИКС» будет дополнительно выделено 1,5 млн рублей.«Очень рад, что депутаты Областной думы поддержали данную инициативу. Спортсмены продемонстрировали высокий уровень подготовки и достойно представили Саратовскую область на международных соревнованиях. Их успех – это результат многолетних тренировок, упорства и самоотверженности. Единовременные выплаты спортсменам и их тренерам – это заслуженное вознаграждение за их труд и достижения. Уверен, что это станет дополнительным стимулом для наших спортсменов продолжать совершенствоваться и добиваться новых успехов.Безусловно, достижения наших атлетов на мировой арене и вовлечение молодёжи в спорт и здоровый образ жизни будут способствовать дальнейшему развитию спорта высших достижений на территории Саратовской области», - рассказал директор регионального центра спортивной подготовки Сергей Хованский.Воспитанники областной спортивной школы по гребному спорту Валентина Плаксина, Марина Рубцова, Елизавета Крылова, Виолетта Зинина и Роман Ломачев завоевали наибольшее количество наград. Тренер-преподаватель Алексей Колобухов отметил, насколько важна для спортсменов материальная поддержка: «Очень радует решение нашего губернатора Романа Викторовича Бусаргина, которое, в это непростое время, бесспорно является отличной поддержкой спортсменов нашей области. Сейчас у спортсменов межсезонье, но уже в начале октября они отправятся на тренировочные сборы в составе сборной команды страны для подготовки к новому сезону. Надеемся, что в 2025 году у нас появится возможность выступить на международных стартах с гимном и флагом нашей страны».