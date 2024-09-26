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В Саратовской области выбрали лучших предпринимателей

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В Саратовской области выбрали лучших предпринимателей




Состоялась торжественная церемония награждения победителей и дипломантов конкурса «Предприниматель Саратовской губернии» по итогам 2023 года.

Конкурс проводится министерством экономического развития области ежегодно. Награды победителям и дипломантам вручили заместитель Председателя Правительства области Алексей Никитин, председатель союза «Торгово-промышленная палата Саратовской области» Алексей Антонов.

«Выражаю искреннюю признательность предпринимателям нашего региона за труд. Сегодня в Саратовской области работают порядка 76 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 131 тысяча самозанятых граждан. В сфере бизнеса занято более 382 тысяч человек или третья часть от занятых в экономике региона. Вклад малого и среднего бизнеса в региональный ВРП составляет более 30% - это 3 место среди регионов ПФО.

Наша ключевая задача сегодня – поддержка бизнеса. Реализуются федеральные и региональные программы государственной поддержки предпринимательства, в том числе в рамках нацпроекта Президента Владимира Путина «Малое и среднее предпринимательство». Вместе с предпринимательским сообществом мы совершенствуем региональную законодательную базу, налоговые режимы, ведем работу по снижению административных барьеров», - отметил министр экономического развития области Андрей Разборов.

Конкурсной комиссией определены 16 победителей и 16 дипломантов конкурса из 14 муниципальных районов области и города Саратова.

При отборе учитывались производственные и социально-значимые показатели, среди которых: рост объема производства и выручки от реализации продукции, рост доходной базы, налоговая отдача, количество работников и уровень средней заработной платы работников, участие предприятий в жизни района или города, затраты на благотворительность, реализация инвестиционных и инновационных проектов.