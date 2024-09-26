Иностранным студентам Вавиловского университета рассказали о проявлениях терроризма и экстремизма

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В Саратовском государственном университете генетики, биотехнологии и инженерии имени Н.И. Вавилова по инициативе министерства внутренней политики и общественных отношений области состоялась встреча с иностранными студентами.Темой мероприятия стали вопросы предупреждения конфликтных ситуаций в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений и недопущения проникновения в студенческую среду идеологии экстремизма и терроризма.Студентам рассказали о том, как организована в регионе работа по профилактике терроризма и экстремизма, об ответственности за преступления и правонарушения, связанные с террористической и экстремистской деятельностью, психологических и иных манипуляциях, которые применяются для вовлечения молодежи в экстремистские организации, радикальные течения и секты. Большое внимание было уделено анализу угроз распространения экстремистской идеологии и различной фейковой информации в сети Интернет, отмечена важность тщательного подбора источников информации, использования официальных информационных ресурсов.Чемпион и многократный призер летних Паралимпийских игр, многократный чемпион мира и Европы Денис Тарасов, выступая перед студентами, призвал их уделять максимальное количество времени учёбе и саморазвитию, заниматься спортом, добиваться успехов и реализовываться в различных сферах жизнедеятельности, проявляя свою активную жизненную позицию и работая на созидание.Иностранные студенты, среди которых были граждане Белоруссии, Казахстана, Туркменистана, Азербайджана, Таджикистана, Армении, стран Африки, отметили важность проведения мероприятий в таком формате. По их словам, встреча получилась очень информативной, носила практический характер и позволила получить ответы на многие интересующие вопросы, связанные, прежде всего, с использованием современных технологий манипулирования общественным сознанием.