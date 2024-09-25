25 сентября 2024 СРЕДА
Новости
17:00 | 25 сентября
Лучшие учителя России продолжают знакомство с Саратовской областью
16:00 | 25 сентября
Незаконно возведение здание передано в собственность региона
15:12 | 25 сентября
Жители Саратовской области могут бесплатно получить необходимые лекарства
11:56 | 25 сентября
Первый участок земли передан резиденту Столыпинского парка
10:00 | 25 сентября
Стартовала онлайн-олимпиада «Безопасные дороги»
09:00 | 25 сентября
На казачьем Круге утвердили внесение изменений в Устав казачьего общества
18:36 | 24 сентября
Саратов стал источником вдохновения для почетных учителей страны
16:33 | 24 сентября
В Саратовской области в 10 раз выросло число контрактников в сентябре
14:30 | 24 сентября
В Саратове открылся шестой Всероссийский театральный фестиваль имени Олега Янковского
13:46 | 24 сентября
Региональный сосудистый центр Балаковской городской клинической больницы работает в круглосуточном режиме
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Лучшие учителя России продолжают знакомство с Саратовской областью

Новости
С 21 по 29 сентября в регионе проходит заключительный этап Всероссийский конкурс «Учитель года России» 2024. В перерывах между испытаниями лучшие педагоги страны знакомятся с достопримечательностями Саратовской области, а также с местными традициями.



Станислав Кан приехал на конкурс из города Бикин Хабаровского края, чтобы представить свой родной регион. Учитель основ безопасности жизнедеятельности и физической культуры рассказал, что с удовольствием проводит время в Саратове:

«В рамках конкурса мне довелось впервые побывать в прекрасном, гостеприимном городе. С первых дней Саратов сопровождал меня хорошей солнечной погодой. Удивила разнообразная архитектура города – от исторических зданий до современных микрорайонов. Приветливые саратовцы, легкие в общении, улыбки которых я ловлю каждый день пребывания в городе. Хочется отметить, что саратовские школьники очень талантливые и одаренные, мы вместе провели всего один урок, а показалось, что знакомы много лет. Я рад, что конкурс «Учитель года» подарил мне уникальную возможность общения с жителями Саратова и побывать на саратовской земле».

Отметим, что для педагогов организованы познавательные экскурсии в Парк покорителей космоса, музей калача. В дни проведения конкурсных испытаний также планируется посетить музей боевой и трудовой славы, национальную деревню народов Саратовской области и художественный музей им. А.Н. Радищева.