Лучшие учителя России продолжают знакомство с Саратовской областью

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Станислав Кан приехал на конкурс из города Бикин Хабаровского края, чтобы представить свой родной регион. Учитель основ безопасности жизнедеятельности и физической культуры рассказал, что с удовольствием проводит время в Саратове:«В рамках конкурса мне довелось впервые побывать в прекрасном, гостеприимном городе. С первых дней Саратов сопровождал меня хорошей солнечной погодой. Удивила разнообразная архитектура города – от исторических зданий до современных микрорайонов. Приветливые саратовцы, легкие в общении, улыбки которых я ловлю каждый день пребывания в городе. Хочется отметить, что саратовские школьники очень талантливые и одаренные, мы вместе провели всего один урок, а показалось, что знакомы много лет. Я рад, что конкурс «Учитель года» подарил мне уникальную возможность общения с жителями Саратова и побывать на саратовской земле».Отметим, что для педагогов организованы познавательные экскурсии в Парк покорителей космоса, музей калача. В дни проведения конкурсных испытаний также планируется посетить музей боевой и трудовой славы, национальную деревню народов Саратовской области и художественный музей им. А.Н. Радищева.