Незаконно возведение здание передано в собственность региона
Арбитражный суд полностью удовлетворил иск по передаче в собственность Правительства Саратовской области незаконно возведенного здания на земельном участке государственного музея Федина
Напомним, здание было незаконно возведено компанией «Сарград», аффилированной опальному олигарху Сергею Курихну. Установлено, что земельный участок под него был незаконно отчужден у музея Федина. Территория была оформлена на мать олигарха Шиловскую Н. М.
Незаконность постройки, возведение которой лоббировалось подконтрольными СМИ и преподносилось как будущая картинная галерея (на деле это оказался очередной ресторан, а жителей ввели в заблуждение), подтвердил Верховный суд, установивший необходимость сноса зданий.
Позже губернатор Роман Бусаргин отметил, что это справедливый и обоснованный вердикт, который еще раз подтверждает, что закон один для всех, и он всегда на стороне жителей, их прав и интересов.
После обращения общественников глава региона предложил сохранить здание для нужд музея. В связи с этим областное правительство обратилось в суд с иском о передаче объекта в собственность региона. Данный иск удовлетворен.
Напомним, здание было незаконно возведено компанией «Сарград», аффилированной опальному олигарху Сергею Курихну. Установлено, что земельный участок под него был незаконно отчужден у музея Федина. Территория была оформлена на мать олигарха Шиловскую Н. М.
Незаконность постройки, возведение которой лоббировалось подконтрольными СМИ и преподносилось как будущая картинная галерея (на деле это оказался очередной ресторан, а жителей ввели в заблуждение), подтвердил Верховный суд, установивший необходимость сноса зданий.
Позже губернатор Роман Бусаргин отметил, что это справедливый и обоснованный вердикт, который еще раз подтверждает, что закон один для всех, и он всегда на стороне жителей, их прав и интересов.
После обращения общественников глава региона предложил сохранить здание для нужд музея. В связи с этим областное правительство обратилось в суд с иском о передаче объекта в собственность региона. Данный иск удовлетворен.