Незаконно возведение здание передано в собственность региона

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Напомним, здание было незаконно возведено компанией «Сарград», аффилированной опальному олигарху Сергею Курихну. Установлено, что земельный участок под него был незаконно отчужден у музея Федина. Территория была оформлена на мать олигарха Шиловскую Н. М.Незаконность постройки, возведение которой лоббировалось подконтрольными СМИ и преподносилось как будущая картинная галерея (на деле это оказался очередной ресторан, а жителей ввели в заблуждение), подтвердил Верховный суд, установивший необходимость сноса зданий.Позже губернатор Роман Бусаргин отметил, что это справедливый и обоснованный вердикт, который еще раз подтверждает, что закон один для всех, и он всегда на стороне жителей, их прав и интересов.После обращения общественников глава региона предложил сохранить здание для нужд музея. В связи с этим областное правительство обратилось в суд с иском о передаче объекта в собственность региона. Данный иск удовлетворен.