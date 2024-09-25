25 сентября 2024 СРЕДА
Новости
17:00 | 25 сентября
Лучшие учителя России продолжают знакомство с Саратовской областью
16:00 | 25 сентября
Незаконно возведение здание передано в собственность региона
15:12 | 25 сентября
Жители Саратовской области могут бесплатно получить необходимые лекарства
11:56 | 25 сентября
Первый участок земли передан резиденту Столыпинского парка
10:00 | 25 сентября
Стартовала онлайн-олимпиада «Безопасные дороги»
09:00 | 25 сентября
На казачьем Круге утвердили внесение изменений в Устав казачьего общества
18:36 | 24 сентября
Саратов стал источником вдохновения для почетных учителей страны
16:33 | 24 сентября
В Саратовской области в 10 раз выросло число контрактников в сентябре
14:30 | 24 сентября
В Саратове открылся шестой Всероссийский театральный фестиваль имени Олега Янковского
13:46 | 24 сентября
Региональный сосудистый центр Балаковской городской клинической больницы работает в круглосуточном режиме
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Незаконно возведение здание передано в собственность региона

Новости
Арбитражный суд полностью удовлетворил иск по передаче в собственность Правительства Саратовской области незаконно возведенного здания на земельном участке государственного музея Федина

Напомним, здание было незаконно возведено компанией «Сарград», аффилированной опальному олигарху Сергею Курихну. Установлено, что земельный участок под него был незаконно отчужден у музея Федина. Территория была оформлена на мать олигарха Шиловскую Н. М.

Незаконность постройки, возведение которой лоббировалось подконтрольными СМИ и преподносилось как будущая картинная галерея (на деле это оказался очередной ресторан, а жителей ввели в заблуждение), подтвердил Верховный суд, установивший необходимость сноса зданий.

Позже губернатор Роман Бусаргин отметил, что это справедливый и обоснованный вердикт, который еще раз подтверждает, что закон один для всех, и он всегда на стороне жителей, их прав и интересов.

После обращения общественников глава региона предложил сохранить здание для нужд музея. В связи с этим областное правительство обратилось в суд с иском о передаче объекта в собственность региона. Данный иск удовлетворен.