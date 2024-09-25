Первый участок земли передан резиденту Столыпинского парка

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Директор ООО «Управляющая компания «Столыпинский индустриальный парк» Алексей Лихачев подписал договор с директором ООО «Молочный комбинат Сокол» Артуром Симоняном. Предметом договора является сдача части участка индустриального парка резиденту на правах субаренды для реализации инвестиционного проекта по строительству молочного комбината Сокол. Теперь инвестор начнет работы по выполнению проекта строительства на участке.«Быть первым – это всегда почётно, но и ответственно. Ждём от вас качественную продукцию и чëткое исполнение сроков», – отметил директор «Центра развития Саратовской агломерации и индустриальных парков» Дмитрий Аяцков.На инвестплощадке в пос. Соколовый будет организовано производство молочной продукции, в том числе мороженого, сыра, сливочного масла и др.«Сегодня мы открываем новую страницу в истории нашего индустриального парка – первый участок был передан резиденту. Совсем недавно он прошёл отбор комиссии и готов уже сейчас приступить к реализации своего проекта, начать строительство на участке. Уверен, что выпускаемая продукция будет пользоваться большим спросом среди населения, а наша инвестиционная площадка привлечёт ещё больше бизнеса в регион», – прокомментировал Алексей Лихачев.