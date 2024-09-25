Стартовала онлайн-олимпиада «Безопасные дороги»

просмотров: 165

С 24 сентября по 27 октября в пятый раз пройдет всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги». Онлайн-состязание проводится с целью проверить и повысить дорожную грамотность учеников 1-9 классов. Организаторами олимпиады выступают Минтранс России, Госавтоинспекция МВД России, Учи.ру и АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Минпросвещения России и национального проекта Президента Владимира Путина «Безопасные качественные дороги».«Безопасность детей — один из наших главных приоритетов. В этом направлении по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» ведем комплексную работу по обновлению маршрутов к школам и другим образовательным учреждениям по всей стране. Также особое внимание уделяем просветительским мероприятиям, которые направлены на повышение уровня знаний о дорожном движении и поведении на дорогах. В том числе в рамках нацпроекта ежегодно проводится всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги», — сообщил заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.В олимпиаде могут участвовать не только дети, но и педагоги, и родители. Самая важная задача олимпиады — снижение детской смертности в результате дорожно-транспортных происшествий.Повысить безопасность дорожного движения помогают не только знания ПДД, но и хорошие дороги.«При формировании перечня объектов нацпроекта «Безопасные качественные дороги» школьные маршруты — всегда в приоритете. В этом году благодаря нацпроекту мы планируем привести к нормативу 920 таких объектов общей протяженностью 3,1 тыс. км. Это улицы в населенных пунктах, а также участки региональных и межмуниципальных автомобильных дорог, по которым курсируют школьные автобусы», — прокомментировал руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков.Для прохождения заданий необходимо зарегистрироваться на онлайн-платформе Учи.ру и из личного кабинета перейти на страницу олимпиады. Выполнять задания можно в домашних условиях при участии родителей.Напомним, в прошлом году в олимпиаде приняли участие 34 000 саратовских школьников. Больше всех оказалось ребят из Саратова -13032 ученика.