На казачьем Круге утвердили внесение изменений в Устав казачьего общества

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Мероприятие прошло в Доме культуры химиков г. Саратова. В нём приняли участие атаман Саратовского городского казачьего общества Волжского казачьего войска Сергей Николаевич Фролов, атаман Окружного казачьего общества Саратовской области Андрей Викторович Фетисов, казаки.Перед началом работы Круга все собравшиеся вместе с заместителем руководителя отдела Саратовской епархии по взаимодействию с казачеством протоиереем Андреем Ореховым, совершили общую молитву. Были пропеты молитва «Царю Небесный», тропарь празднику Рождества Пресвятой Богородицы и прочитана молитва перед началом всякого доброго дела. Также священник поздравил участников Круга с праздником и благословил всех, окропив святой водой.Затем казаки приступили к работе Круга согласно утвержденной повестке. Основным вопросом было утверждение внесения изменений в Устав казачьего общества, связанных с участием казаков в охране общественного порядка. Также обсуждались различные вопросы, касающиеся участия казаков в специальной военной операции и дисциплинарные проблемы, намечены даты проведения традиционных казачьих мероприятий и фестивалей.Завершилось заседание Круга молитвой «Достойно есть».