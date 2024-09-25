На казачьем Круге утвердили внесение изменений в Устав казачьего общества
21 сентября в праздник Рождества Пресвятой Богородицы состоялся очередной Круг Саратовского городского казачьего общества.
Мероприятие прошло в Доме культуры химиков г. Саратова. В нём приняли участие атаман Саратовского городского казачьего общества Волжского казачьего войска Сергей Николаевич Фролов, атаман Окружного казачьего общества Саратовской области Андрей Викторович Фетисов, казаки.
Перед началом работы Круга все собравшиеся вместе с заместителем руководителя отдела Саратовской епархии по взаимодействию с казачеством протоиереем Андреем Ореховым, совершили общую молитву. Были пропеты молитва «Царю Небесный», тропарь празднику Рождества Пресвятой Богородицы и прочитана молитва перед началом всякого доброго дела. Также священник поздравил участников Круга с праздником и благословил всех, окропив святой водой.
Затем казаки приступили к работе Круга согласно утвержденной повестке. Основным вопросом было утверждение внесения изменений в Устав казачьего общества, связанных с участием казаков в охране общественного порядка. Также обсуждались различные вопросы, касающиеся участия казаков в специальной военной операции и дисциплинарные проблемы, намечены даты проведения традиционных казачьих мероприятий и фестивалей.
Завершилось заседание Круга молитвой «Достойно есть».
В рамках реализации проекта "Казаком быть-Родине служить" при поддержке правительства Саратовской области
Мероприятие прошло в Доме культуры химиков г. Саратова. В нём приняли участие атаман Саратовского городского казачьего общества Волжского казачьего войска Сергей Николаевич Фролов, атаман Окружного казачьего общества Саратовской области Андрей Викторович Фетисов, казаки.
Перед началом работы Круга все собравшиеся вместе с заместителем руководителя отдела Саратовской епархии по взаимодействию с казачеством протоиереем Андреем Ореховым, совершили общую молитву. Были пропеты молитва «Царю Небесный», тропарь празднику Рождества Пресвятой Богородицы и прочитана молитва перед началом всякого доброго дела. Также священник поздравил участников Круга с праздником и благословил всех, окропив святой водой.
Затем казаки приступили к работе Круга согласно утвержденной повестке. Основным вопросом было утверждение внесения изменений в Устав казачьего общества, связанных с участием казаков в охране общественного порядка. Также обсуждались различные вопросы, касающиеся участия казаков в специальной военной операции и дисциплинарные проблемы, намечены даты проведения традиционных казачьих мероприятий и фестивалей.
Завершилось заседание Круга молитвой «Достойно есть».
В рамках реализации проекта "Казаком быть-Родине служить" при поддержке правительства Саратовской области