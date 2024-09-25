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На казачьем Круге утвердили внесение изменений в Устав казачьего общества

Новости
21 сентября в праздник Рождества Пресвятой Богородицы состоялся очередной Круг Саратовского городского казачьего общества.
На казачьем Круге утвердили внесение изменений в Устав казачьего общества

Мероприятие прошло в Доме культуры химиков г. Саратова. В нём приняли участие атаман Саратовского городского казачьего общества Волжского казачьего войска Сергей Николаевич Фролов, атаман Окружного казачьего общества Саратовской области Андрей Викторович Фетисов, казаки.

На казачьем Круге утвердили внесение изменений в Устав казачьего общества

Перед началом работы Круга все собравшиеся вместе с заместителем руководителя отдела Саратовской епархии по взаимодействию с казачеством протоиереем Андреем Ореховым, совершили общую молитву. Были пропеты молитва «Царю Небесный», тропарь празднику Рождества Пресвятой Богородицы и прочитана молитва перед началом всякого доброго дела. Также священник поздравил участников Круга с праздником и благословил всех, окропив святой водой.

На казачьем Круге утвердили внесение изменений в Устав казачьего общества

Затем казаки приступили к работе Круга согласно утвержденной повестке. Основным вопросом было утверждение внесения изменений в Устав казачьего общества, связанных с участием казаков в охране общественного порядка. Также обсуждались различные вопросы, касающиеся участия казаков в специальной военной операции и дисциплинарные проблемы, намечены даты проведения традиционных казачьих мероприятий и фестивалей.

Завершилось заседание Круга молитвой «Достойно есть».

В рамках реализации проекта "Казаком быть-Родине служить" при поддержке правительства Саратовской области