Саратов стал источником вдохновения для почетных учителей страны
В Саратове проходит заключительный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России» 2024.
За звание лучшего учителя соревнуются 89 педагогов со всей России, которые были выбраны по итогам региональных этапов. В Саратове они проводят открытые уроки, а также примут участие в беседе-интервью по актуальным вопросам образования с членами жюри.
– С 21 сентября я удостоился чести работать в качестве члена жюри конкурса «Учитель года 2024» в городе Саратов. Я имею возможность наблюдать за выдающимися педагогами, которые демонстрируют высокий уровень профессионализма и преданность своему делу, – говорит Антон Кандауров, финалист Всероссийского конкурса «Учитель года России 2023» от Луганской Народной Республики, член жюри «Учитель года России 2024».
По его словам, жюри оценивают не только методические навыки участников, но и их способность вовлекать учеников, создавать комфортную обучающую атмосферу и стремиться к постоянному развитию.
– Отдельно удивил Саратов. Город, который меня поразил своей атмосферой и гостеприимством. Здесь удивительное сочетание истории и современности: старинные здания соседствуют с современными скверами и уютными кафе. Прогулки по набережной Волги дарят невероятные виды и ощущение спокойствия. Я также впечатлён активностью местных жителей. Открытые и доброжелательные, они охотно делятся своими историями и традициями, делая меня частью этого удивительного места. Саратов стал для меня стал источником вдохновения и новых впечатлений. Сюда хочется возвращаться снова и снова, – подчеркнул представитель жюри.
За звание лучшего учителя соревнуются 89 педагогов со всей России, которые были выбраны по итогам региональных этапов. В Саратове они проводят открытые уроки, а также примут участие в беседе-интервью по актуальным вопросам образования с членами жюри.
– С 21 сентября я удостоился чести работать в качестве члена жюри конкурса «Учитель года 2024» в городе Саратов. Я имею возможность наблюдать за выдающимися педагогами, которые демонстрируют высокий уровень профессионализма и преданность своему делу, – говорит Антон Кандауров, финалист Всероссийского конкурса «Учитель года России 2023» от Луганской Народной Республики, член жюри «Учитель года России 2024».
По его словам, жюри оценивают не только методические навыки участников, но и их способность вовлекать учеников, создавать комфортную обучающую атмосферу и стремиться к постоянному развитию.
– Отдельно удивил Саратов. Город, который меня поразил своей атмосферой и гостеприимством. Здесь удивительное сочетание истории и современности: старинные здания соседствуют с современными скверами и уютными кафе. Прогулки по набережной Волги дарят невероятные виды и ощущение спокойствия. Я также впечатлён активностью местных жителей. Открытые и доброжелательные, они охотно делятся своими историями и традициями, делая меня частью этого удивительного места. Саратов стал для меня стал источником вдохновения и новых впечатлений. Сюда хочется возвращаться снова и снова, – подчеркнул представитель жюри.