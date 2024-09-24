Саратов стал источником вдохновения для почетных учителей страны

просмотров: 91

За звание лучшего учителя соревнуются 89 педагогов со всей России, которые были выбраны по итогам региональных этапов. В Саратове они проводят открытые уроки, а также примут участие в беседе-интервью по актуальным вопросам образования с членами жюри.– С 21 сентября я удостоился чести работать в качестве члена жюри конкурса «Учитель года 2024» в городе Саратов. Я имею возможность наблюдать за выдающимися педагогами, которые демонстрируют высокий уровень профессионализма и преданность своему делу, – говорит Антон Кандауров, финалист Всероссийского конкурса «Учитель года России 2023» от Луганской Народной Республики, член жюри «Учитель года России 2024».По его словам, жюри оценивают не только методические навыки участников, но и их способность вовлекать учеников, создавать комфортную обучающую атмосферу и стремиться к постоянному развитию.– Отдельно удивил Саратов. Город, который меня поразил своей атмосферой и гостеприимством. Здесь удивительное сочетание истории и современности: старинные здания соседствуют с современными скверами и уютными кафе. Прогулки по набережной Волги дарят невероятные виды и ощущение спокойствия. Я также впечатлён активностью местных жителей. Открытые и доброжелательные, они охотно делятся своими историями и традициями, делая меня частью этого удивительного места. Саратов стал для меня стал источником вдохновения и новых впечатлений. Сюда хочется возвращаться снова и снова, – подчеркнул представитель жюри.