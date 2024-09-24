В Саратовской области в 10 раз выросло число контрактников в сентябре

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В Саратове прошла очередная отправка «за ленточку» жителей региона, подписавших контракт с Минобороны России.Как сообщил 24 сентября телеграм-канал «Время Саратовское Z», военнослужащие прибудут в учебные центры, где пройдут боевое слаживание.По словам офицера пункта отбора на военную службу по контракту города Саратова Виталия Федорова, активность жителей выросла в 10 раз по сравнению с июнем и июлем. Основной мотивацией у граждан подписать контракт является защита Родины.«Наши деды защищали нашу Родину. И, наверное, пришло мое время сейчас послужить на благо Отечества», - отметил один из контрактников.Напомним, по решению президента Владимира Путина с 1 августа по 31 декабря 2024 года единовременная выплата заключившим контракт составляет 400 тысяч рублей.Также до 31 декабря 2024 года по постановлению губернатора Романа Бусаргина продлена региональная выплата подписавшим контракт на военную службу. Она составляет 500 тысяч рублей.Таким образом, доход контрактника за первый год службы составит от 3 млн 500 тысяч рублей, а за первый месяц службы - от 1 млн 300 тысяч рублей.Подробнее о службе по контракту можно узнать на горячей линии по номеру 117, в пунктах отбора по месту жительства, на портале «Госуслуги» и на сайте службапоконтракту.рф.По всем вопросам также можно обращаться по телефону 8(8452)38-19-20. Адрес пункта отбора Саратов, Буровая, 36.