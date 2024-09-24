В Саратове открылся шестой Всероссийский театральный фестиваль имени Олега Янковского

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«Саратов бережно хранит память о великом мастере сцены, который оказал значительное влияние на молодых актёров. Фестиваль всегда становится ярким событием в культурной жизни региона и привлекает внимание выступлениями известных столичных коллективов и талантливых представителей саратовской театральной школы», - отметила министр культуры области Наталия Щелканова.Открыл фестиваль театр «Грань» спектаклем «Учёные женщины» по комедии Мольера. Режиссёром постановки выступил Денис Бокурадзе. Яркие образы, созданные на сцене, поражают воображение, а динамика действия и эмоции захватывают внимание. Программа фестиваля подарит множество положительных эмоций и станет ещё одной яркой и незабываемой страницей в культурной истории нашего города.