Саратовский театр оперы и балета открыл 222-й театральный сезон

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На новой сцене Саратовского академического театра оперы и балета состоялось официальное открытие 222-го театрального сезона. Первым спектаклем сезона стали знаменитые лирические сцены оперы П.Чайковского «Евгений Онегин». Для зрителей к открытию сезона театр подготовили сюрприз - партию Онегина в спектакле исполнил солист Московского театра Новая Опера им. Е.В. Колобова Александр Попов.Также в спектакле приняли участие народный артист России Виктор Григорьев, лауреат международных конкурсов, лауреат Гран-при фестиваля в Испании, заслуженная артистка России Ольга Кочнева, заслуженная артистка России Татьяна Соболева, лауреат международных конкурсов Ольга Дё, лауреат международных конкурсов Марина Демидова, Павел Корчагин. Дирижер спектакля – лауреат Государственной премии РФ, народный артист России Юрий Кочнев.Помимо этого, к открытию сезона в гостиной новой сцены театра была выставлена экспозиция, посвященная балету «Вешние воды», написанному специально по заказу театра композитором Владимиром Кобекиным по одноименной повести И. Тургенева. Этой экспозицией продолжился проект «Выставки в Гостиной».На выставке представлены костюмы и реквизит из балета, архивные фотографии, статьи, посвященные постановке, и видеоматериалы.Экспозиция станет частью презентации новой масштабной работы театра – 23 и 24 ноября на новой сцене состоится премьера балета «Медный всадник» Р. Глиэра по одноименной поэме А. Пушкина. «Вешние воды» и «Медный всадник» многое объединяет. Основу драматургии балетов составили изящные образцы русской литературы и поэзии. Обе постановки – это авторская работа хореографа лауреата Национальной театральной премии «Золотая Маска» Кирилла Симонова и художника Екатерины Злой.