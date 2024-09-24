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Региональные сельхозпроизводители получат финансовую помощь для компенсации от весенних заморозков

Новости
Региональные сельхозпроизводители получат финансовую помощь для компенсации от весенних заморозков


Правительство Российской Федерации выделило Саратовской области 4,6 млн рублей в качестве разовой финансовой помощи для компенсации ущерба, нанесенного сельскохозяйственным товаропроизводителям в результате весенних заморозков в мае 2024 года. Средства поступят из резервного фонда Правительства РФ в рамках софинансирования расходных обязательств региона по поддержке аграриев, выращивающих фрукты и ягоды.

По данным распоряжения Правительства РФ финансовая помощь будет направлена на компенсацию убытков сельхозтоваропроизводителям Саратовской области, чьи многолетние плодовые и ягодные насаждения пострадали от весенних заморозков.

Минсельхозу РФ поручено заключить соглашение о предоставлении субсидий региональному бюджету в течение 30 календарных дней с момента издания распоряжения о выделении средств.

«Благодаря поддержке Правительства Российской Федерации и Министерства сельского хозяйства РФ, сельхозтоваропроизводители, занимающиеся производством фруктов и ягод, смогут компенсировать ущерб от весенних заморозков и ускорить восстановление хозяйств», – прокомментировал заместитель Председателя Правительства Саратовской области – министр сельского хозяйства Саратовской области Роман Ковальский.