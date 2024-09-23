Раненому ветерану СВО оформили прописку в центре для лиц БОМЖ
Участник СВО, боец ЧВК "Вагнер" остался без жилья
Чуть больше года назад летом 2023 года вернулись с фронта бойцы ЧВК «Вагнер». Как говорил основатель компании Евгений Пригожин , по домам отправились 32 тысячи человек, отслуживших полугодовой контракт на передовой. Одним из них был саратовец Никита Букрин. В родной город он вернулся с тяжелым ранением ноги, полученным при взрыве мины. После конфликта с отцом ветеран оказался в буквальном смысле на улице—поселился в посадках в микрорайоне Целинстрой. К счастью, добрые горожанки вовремя нашли Никиту и отправили в больницу. При помощи комитета многодетных семей ему за один день восстановили утерянный паспорт.
Никита вырос в Саратове в районе 1-й Дачной. Учился в школе №17. Занимался горными лыжами, учился на повара. В начале 2000-х служил срочную в железнодорожных войсках, но тогда, как он говорит, в армии не было порядка, и военная служба его не привлекла. Молодой человек работал в ресторане, затем занимался прокладкой систем водоснабжения в новостройках.
Контракт он подписал осенью 2022-го. Как рассказывает собеседник, Евгений Пригожин лично приехал в колонию: «Произвел сильное впечатление. Говорил, как есть, что на Украине фашизм, что там убивают людей. Что врага надо уничтожить. Прямо сказал, что у нас шанс остаться в живых—10 процентов». По словам Букрина, слова Пригожина вызвали воодушевление: контракт заключили 170 человек из тысячи. Не брали тех, кто отбывал наказание за торговлю наркотиками и изнасилования, а также мужчин моложе 23 лет.
Через два-три дня новобранцев отправили на фронт. Компания бесплатно выдала им форму и экипировку.
Собеседник без особых подробностей отмечает, что служил на территории ДНР и ЛНР. «Разрушения и гибель меня не пугали. Это неотъемлемая часть фронтовой действительности. Я чувствовал эйфорию. Этого словами не описать. Не просто позитивные, а зажигательные чувства: мы шли вперед и вперед»,--вспоминает Никита. По его словам, бойцы не обустраивали себе жилищ, потому что «нигде больше суток не задерживались, постоянно штурмовали. Поспать удавалось не больше двух-трех часов в сутки». По его словам, обеспечение было «относительно сносным»--питались, в основном, сухпайками, состоящими из консервов и галет.
Через два месяца службы, в конце ноября мужчина получил ранение. «Отвел одну группу, возвращался за другой. В лесополосе наступил на мину. В кармане был промедол. Сумел себе уколоть. Жгут, который висел на плече, отбросило взрывом. Я был один. Боялся, как бы не вытечь»,--признается Никита. Вдруг он услышал шум мотора. Выполз в колею. Танкисты, не заметив его, проехали мимо. Но потом сдали назад.
Саратовец оказался в госпитале в Горловке. Два месяца провел в Луганске. Еще четыре—в Анапе, где ЧВК арендовала для отдыха бойцов этаж в одной из гостиниц. Летом 2023-го, по словам Букрина, отец уговорил его вернуться в Саратов. Мать собеседника умерла в 2015 году, родители были в разводе с 1980-х.
К сожалению, хорошие отношения продлились недолго: «С отцом у меня был конфликт. Он меня выгонял из дома».
Букрину назначили гражданскую пенсию по инвалидности второй группы—11 тысяч рублей. Снимать жилье на такие деньги оказалось невозможно. О том, что ветераны «Вагнера» имеют право на военную пенсию по инвалидности (она в 2,5 раза больше ), президент Владимир Путин сказал в апреле 2024 года, но по факту переосвидетельствование в военно-врачебных комиссиях только начинается.
В апреле 2024 года Никита подал в администрацию Кировского района заявление о постановке в очередь на жилье. «Мне обещали позвонить в течение месяца. Но никто со мной не связался»,--утверждает собеседник.
По словам депутата областной думы Александра Янкловича , ветерану СВО «дважды оказывали содействие в оформлении временной регистрации в социальном учреждении для лиц без определенного места жительства». Никита туда не поехал. Поселился в лесопосадках, найдя построенный детьми шалаш. «Выхода не видел. Мне было уже всё равно, что будет дальше. Руки опустил»,--говорит Никита.
В начале сентября жительница Саратова Елена гуляла с дочкой на детской площадке. Знакомые девушки рассказали, что недалеко от пятиэтажки поселился раненый ветеран «Вагнера». «Мы вчетвером пошли посмотреть. Картина была ужасающая. Никита спал на грязном матраце. Было видно, что нога гниет»,--вспоминает Елена.
Муж Елены тоже был участников ЧВК, погиб в 2022 году. «Конечно, я захотела помочь,--говорит Елена.—Я сталкивалась с фондом «Защитники Отечества», который обязан помогать семьям погибших, но мне отвечали: ничего сделать не можем, потому что вы из ЧВК. Целый год я добивалась положенных льгот и выплат».
Девушки вызвали «Скорую». Никиту отвезли в областную клиническую больницу. Елена навещает его, привозит гостинцы.
Елена вышла на активисток комитета многодетных семей. Одна из многодетных мамочек по имени Светлана на свои деньги купила и привезла инвалиду всё необходимое для жизни в больнице—полотенце, мочалку, зубную щетку, пасту, трико, тапочки. Другая мама, которую тоже зовут Светлана, на своей машине целый день возила Никиту по городу, чтобы собрать документы и сделать фотографии для восстановления утерянного паспорта. Директор комитета Ирина Алешина рассказала https://t.me/mnogodetkisaratov/9261 историю ветерана в своем телеграм-канале. «Пост прочитали в региональном ГУ МВД. Мне позвонили, и Никите оформили новый паспорт за один день,--говорит Ирина Павловна.—Многодетные мамы нашли время и деньги, чтобы помочь человеку в беде. Но ведь в фонде «Защитники Отечества» у него есть социальный куратор, который получает от государства зарплату за то, что должен помогать ветеранам встроиться в мирную жизнь».
В областной клинической больнице Букрину сделали операцию. Через несколько дней его должны выписывать. Но куда?
Как признается Никита, он не мог поверить, что столько незнакомых людей хотят ему помочь: «Честно скажу, я был в шоке. Я знал, что где-то на свете есть нормальные люди, неравнодушные. Но не думал, что помощь может прийти ко мне».
Никита говорит, что поддержка ближних помогает ему снова строить планы на будущее. После выздоровления и реабилитации он хотел бы открыть небольшой бизнес по изготовлению аксессуаров ручной работы: «Я научился работать с кожей и мог бы шить сумки и кошельки».
Чуть больше года назад летом 2023 года вернулись с фронта бойцы ЧВК «Вагнер». Как говорил основатель компании Евгений Пригожин , по домам отправились 32 тысячи человек, отслуживших полугодовой контракт на передовой. Одним из них был саратовец Никита Букрин. В родной город он вернулся с тяжелым ранением ноги, полученным при взрыве мины. После конфликта с отцом ветеран оказался в буквальном смысле на улице—поселился в посадках в микрорайоне Целинстрой. К счастью, добрые горожанки вовремя нашли Никиту и отправили в больницу. При помощи комитета многодетных семей ему за один день восстановили утерянный паспорт.
Никита вырос в Саратове в районе 1-й Дачной. Учился в школе №17. Занимался горными лыжами, учился на повара. В начале 2000-х служил срочную в железнодорожных войсках, но тогда, как он говорит, в армии не было порядка, и военная служба его не привлекла. Молодой человек работал в ресторане, затем занимался прокладкой систем водоснабжения в новостройках.
Контракт он подписал осенью 2022-го. Как рассказывает собеседник, Евгений Пригожин лично приехал в колонию: «Произвел сильное впечатление. Говорил, как есть, что на Украине фашизм, что там убивают людей. Что врага надо уничтожить. Прямо сказал, что у нас шанс остаться в живых—10 процентов». По словам Букрина, слова Пригожина вызвали воодушевление: контракт заключили 170 человек из тысячи. Не брали тех, кто отбывал наказание за торговлю наркотиками и изнасилования, а также мужчин моложе 23 лет.
Через два-три дня новобранцев отправили на фронт. Компания бесплатно выдала им форму и экипировку.
Собеседник без особых подробностей отмечает, что служил на территории ДНР и ЛНР. «Разрушения и гибель меня не пугали. Это неотъемлемая часть фронтовой действительности. Я чувствовал эйфорию. Этого словами не описать. Не просто позитивные, а зажигательные чувства: мы шли вперед и вперед»,--вспоминает Никита. По его словам, бойцы не обустраивали себе жилищ, потому что «нигде больше суток не задерживались, постоянно штурмовали. Поспать удавалось не больше двух-трех часов в сутки». По его словам, обеспечение было «относительно сносным»--питались, в основном, сухпайками, состоящими из консервов и галет.
Через два месяца службы, в конце ноября мужчина получил ранение. «Отвел одну группу, возвращался за другой. В лесополосе наступил на мину. В кармане был промедол. Сумел себе уколоть. Жгут, который висел на плече, отбросило взрывом. Я был один. Боялся, как бы не вытечь»,--признается Никита. Вдруг он услышал шум мотора. Выполз в колею. Танкисты, не заметив его, проехали мимо. Но потом сдали назад.
Саратовец оказался в госпитале в Горловке. Два месяца провел в Луганске. Еще четыре—в Анапе, где ЧВК арендовала для отдыха бойцов этаж в одной из гостиниц. Летом 2023-го, по словам Букрина, отец уговорил его вернуться в Саратов. Мать собеседника умерла в 2015 году, родители были в разводе с 1980-х.
К сожалению, хорошие отношения продлились недолго: «С отцом у меня был конфликт. Он меня выгонял из дома».
Букрину назначили гражданскую пенсию по инвалидности второй группы—11 тысяч рублей. Снимать жилье на такие деньги оказалось невозможно. О том, что ветераны «Вагнера» имеют право на военную пенсию по инвалидности (она в 2,5 раза больше ), президент Владимир Путин сказал в апреле 2024 года, но по факту переосвидетельствование в военно-врачебных комиссиях только начинается.
В апреле 2024 года Никита подал в администрацию Кировского района заявление о постановке в очередь на жилье. «Мне обещали позвонить в течение месяца. Но никто со мной не связался»,--утверждает собеседник.
По словам депутата областной думы Александра Янкловича , ветерану СВО «дважды оказывали содействие в оформлении временной регистрации в социальном учреждении для лиц без определенного места жительства». Никита туда не поехал. Поселился в лесопосадках, найдя построенный детьми шалаш. «Выхода не видел. Мне было уже всё равно, что будет дальше. Руки опустил»,--говорит Никита.
В начале сентября жительница Саратова Елена гуляла с дочкой на детской площадке. Знакомые девушки рассказали, что недалеко от пятиэтажки поселился раненый ветеран «Вагнера». «Мы вчетвером пошли посмотреть. Картина была ужасающая. Никита спал на грязном матраце. Было видно, что нога гниет»,--вспоминает Елена.
Муж Елены тоже был участников ЧВК, погиб в 2022 году. «Конечно, я захотела помочь,--говорит Елена.—Я сталкивалась с фондом «Защитники Отечества», который обязан помогать семьям погибших, но мне отвечали: ничего сделать не можем, потому что вы из ЧВК. Целый год я добивалась положенных льгот и выплат».
Девушки вызвали «Скорую». Никиту отвезли в областную клиническую больницу. Елена навещает его, привозит гостинцы.
Елена вышла на активисток комитета многодетных семей. Одна из многодетных мамочек по имени Светлана на свои деньги купила и привезла инвалиду всё необходимое для жизни в больнице—полотенце, мочалку, зубную щетку, пасту, трико, тапочки. Другая мама, которую тоже зовут Светлана, на своей машине целый день возила Никиту по городу, чтобы собрать документы и сделать фотографии для восстановления утерянного паспорта. Директор комитета Ирина Алешина рассказала https://t.me/mnogodetkisaratov/9261 историю ветерана в своем телеграм-канале. «Пост прочитали в региональном ГУ МВД. Мне позвонили, и Никите оформили новый паспорт за один день,--говорит Ирина Павловна.—Многодетные мамы нашли время и деньги, чтобы помочь человеку в беде. Но ведь в фонде «Защитники Отечества» у него есть социальный куратор, который получает от государства зарплату за то, что должен помогать ветеранам встроиться в мирную жизнь».
В областной клинической больнице Букрину сделали операцию. Через несколько дней его должны выписывать. Но куда?
Как признается Никита, он не мог поверить, что столько незнакомых людей хотят ему помочь: «Честно скажу, я был в шоке. Я знал, что где-то на свете есть нормальные люди, неравнодушные. Но не думал, что помощь может прийти ко мне».
Никита говорит, что поддержка ближних помогает ему снова строить планы на будущее. После выздоровления и реабилитации он хотел бы открыть небольшой бизнес по изготовлению аксессуаров ручной работы: «Я научился работать с кожей и мог бы шить сумки и кошельки».