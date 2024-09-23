Саратовцев приглашают написать патриотическую песню
Президентский фонд культурных инициатив приглашает к участию в конкурсе «По праву памяти»!
"Сегодня правнуки и внуки победителей Великой Отечественной войны защищают независимость нашей страны в зоне специальной военной операции! Мы ищем всех, кто пишет стихи, сочиняет музыку и пишет песни, кто способен передать письменно в рассказах и эссе истории о людях, которых они знают, о событиях, участниками которых они были. Сохраним память о каждом бойце! ", - отмечают организаторы.
По его итогам в Москву будут приглашены лучшие исполнители из числа победителей регионального этапа конкурса, для которых будет произведена запись качественной фонограммы и проведен концерт с участием звезд российского театра, кино и эстрады.
Подать заявку на участие в конкурсе и узнать подробности можно на сайте: https://www.pravnuki-pobediteley.ru/https://www.pravnuki-pobediteley.ru/.
"Сегодня правнуки и внуки победителей Великой Отечественной войны защищают независимость нашей страны в зоне специальной военной операции! Мы ищем всех, кто пишет стихи, сочиняет музыку и пишет песни, кто способен передать письменно в рассказах и эссе истории о людях, которых они знают, о событиях, участниками которых они были. Сохраним память о каждом бойце! ", - отмечают организаторы.
По его итогам в Москву будут приглашены лучшие исполнители из числа победителей регионального этапа конкурса, для которых будет произведена запись качественной фонограммы и проведен концерт с участием звезд российского театра, кино и эстрады.
Подать заявку на участие в конкурсе и узнать подробности можно на сайте: https://www.pravnuki-pobediteley.ru/https://www.pravnuki-pobediteley.ru/.