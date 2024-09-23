23 сентября 2024 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
12:24 | 23 сентября
Раненому ветерану СВО оформили прописку в центре для лиц БОМЖ
11:52 | 23 сентября
Саратовцев приглашают написать патриотическую песню
10:11 | 23 сентября
По нацпроекту «Культура» в поселке Ровное открылась библиотека нового поколения
09:34 | 23 сентября
В Саратове впервые проходит одна из частей заключительного этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России»
18:09 | 21 сентября
Как нейросистемы помогут предотвратить финансовые махинации
17:51 | 21 сентября
Долгожданные посылки из дома найдены и получены нашими бойцами
15:50 | 21 сентября
В преддверии Дня воинской славы России казаки провели интерактивное занятие об истории государства
15:46 | 21 сентября
В школе 9 имени П.А.Столыпина г. Балашова приняли учащихся 5-ых классов в кадеты
17:26 | 20 сентября
Депутаты предложили новые меры поддержки семей с детьми
16:30 | 20 сентября
В селе Балтай появилась новая игровая зона для детей
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
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Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
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Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
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Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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Саратовцев приглашают написать патриотическую песню

Новости
Президентский фонд культурных инициатив приглашает к участию в конкурсе «По праву памяти»!

"Сегодня правнуки и внуки победителей Великой Отечественной войны защищают независимость нашей страны в зоне специальной военной операции! Мы ищем всех, кто пишет стихи, сочиняет музыку и пишет песни, кто способен передать письменно в рассказах и эссе истории о людях, которых они знают, о событиях, участниками которых они были. Сохраним память о каждом бойце! ", - отмечают организаторы.

По его итогам в Москву будут приглашены лучшие исполнители из числа победителей регионального этапа конкурса, для которых будет произведена запись качественной фонограммы и проведен концерт с участием звезд российского театра, кино и эстрады.

Подать заявку на участие в конкурсе и узнать подробности можно на сайте: https://www.pravnuki-pobediteley.ru/https://www.pravnuki-pobediteley.ru/.