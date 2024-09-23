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По нацпроекту «Культура» в поселке Ровное открылась библиотека нового поколения

Новости / Культура
По нацпроекту «Культура» в поселке Ровное открылась библиотека нового поколения


В рамках национального проекта «Культура», инициированного Президентом Владимиром Путиным, центральная Ровенская библиотека получила статус модельной.

По нацпроекту «Культура» в поселке Ровное открылась библиотека нового поколения

Уникальность Ровенской библиотеки в том, что ее концепция связана с именем первого космонавта земли Юрия Гагарина. Идея внутреннего наполнения и обустройства – космический корабль, поделенный на функциональные зоны, наполненные современным оборудованием.

В новой модельной библиотеке - свободный доступ к книгам, многофункциональные пространства для комфортного чтения и общения, высокотехнологичное оборудование, которое значительно расширит возможности для организации различных мероприятий. Увеличен книжный фонд, появилось много новинок современной прозы. Для посетителей с особенностями здоровья организована доступная среда. Кроме того, приобретена современная библиотечная и офисная мебель. Всего на модернизацию учреждения культуры израсходовано 15 млн. рублей.


По нацпроекту «Культура» в поселке Ровное открылась библиотека нового поколения

- Такие проекты позволяют увидеть, как благодаря нацпроекту «Культура» повышается читательский интерес, сохраняются традиции семейного чтения, выявляются творческие способности, - отметила министр культуры Саратовской области Наталия Щелканова. - Нацпроект помогает создавать не просто библиотеки, а новые, современные пространства для творчества, культурного и духовного развития, площадки для креативных идей, индустрий. Благодаря совместным действиям администрации Ровенского муниципального района, подрядным организациям созданы все условия для комфортного пребывания читателей. Теперь интеллектуальное космическое пространство станет вселенной для творчества и поможет молодому поколению развивать интерес к науке и технике.